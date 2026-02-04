Sénégal: La Semaine régionale de l'école de base officiellement lancée à Louga

Louga — La Semaine régionale de l'école de base a été officiellement lancée ce mardi, à Louga, lors d'une cérémonie à laquelle ont pris part les autorités administratives et éducatives de cette région du nord du Sénégal, a constaté l'APS.

La cérémonie a été présidée par l'adjoint du préfet du département de Louga, Ousmane Thioub, en présence de l'inspecteur d'académie, Siaka Goudiaby, des autorités territoriales, des acteurs de l'éducation, des partenaires techniques et sociaux, ainsi que de membres de la communauté éducative. L'édition 2026 de la Semaine nationale de l'école de base porte sur le thème: "Pour un environnement scolaire sécurisé et propice aux enseignements-apprentissages, la communauté s'engage".

S'exprimant à cette occasion, M. Thioub a insisté sur la nécessité d'une mobilisation collective afin de garantir un environnement scolaire sûr, condition essentielle à une éducation de base de qualité. La réussite de l'élève repose sur une synergie d'actions entre l'école, la famille, les collectivités territoriales et les partenaires, a-t-il souligné, estimant que la Semaine nationale de l'école de base constitue bien plus qu'un rendez-vous annuel. Elle permet de renforcer l'engagement communautaire autour de la sécurisation des écoles, de la lutte contre le décrochage scolaire et de la promotion du bien-être des apprenants, a-t-il martelé.

L'adjoint du préfet de Louga n'a pas manqué de signaler que l'édition 2026 de cette Semaine est marquée par l'intégration d'une Journée nationale dédiée à la Nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation, visant à replacer les valeurs humaines, citoyennes et sociales au coeur du système éducatif.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour sa part, l'Inspecteur d'académie de Louga, Siaka Goudiaby, a rappelé que la Semaine nationale de l'école de base, instituée en 1997, constitue un moment privilégié de mobilisation, d'évaluation et de réflexion collective sur les performances et les défis du système éducatif.

Il a souligné que la sécurisation de l'environnement scolaire est une responsabilité partagée, engageant non seulement l'État et les enseignants, mais aussi les parents, les élus locaux, les leaders communautaires et les acteurs économiques. "L'école est l'affaire de tous", a-t-il déclaré, plaidant pour une école "par, pour et avec la communauté". M. Goudiaby a également souligné la nécessité de bannir toute forme de violence en milieu scolaire, en cohérence avec les ambitions de l'Agenda national de développement à l'horizon 2050, qui place le capital humain au coeur des priorités.

La cérémonie a aussi été l'occasion pour lui, d'appeler à l'amélioration continue des infrastructures scolaires, à la résorption des abris provisoires et à la promotion des valeurs citoyennes et humanistes, inspirées notamment de l'exemplarité des Lions du football, récents vainqueurs de la Coupe d'Afrique des nations 2026. La Semaine nationale de l'école de base sera ponctuée, tout au long de la semaine, d'activités pédagogiques, de débats, d'ateliers et de séances de sensibilisation, destinés à renforcer l'implication de la communauté dans la construction d'une école sénégalaise plus sûre, inclusive et performante.