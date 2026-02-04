Sénégal: Saint-Louis - Des retards de livraison perturbent la distribution du gaz de 6 kg (Officiel)

Saint-Louis — La ville de Saint-Louis (nord) connaît depuis quelques semaines une "légère" pénurie de bouteilles de gaz butane de six kilogrammes principalement, liée à des dysfonctionnements sur la chaîne de distribution, a reconnu le directeur régional du Commerce, Ousmane Diallo.

"Depuis quelques semaines, une légère tension a été constatée dans la distribution du gaz dans la région de Saint Louis", due "principalement à des distorsions sur la chaîne d'approvisionnement", a-t-il dit dans un entretien avec l'APS. Cette situation constatée à partir de mi-janvier s'explique, selon lui, par l'absence d'unité de stockage et de distribution du gaz butane dans la région de Saint-Louis, occasionnant une "dépendance totale" envers les circuits d'approvisionnement à partir de la capitale sénégalaise.

"La région ne dispose que de grossistes qui s'approvisionnent à partir de Dakar et leurs commandes rencontrent de grands retards de livraison", a fait savoir le directeur régional du Commerce. Les "délais de livraison atteignent au minimum deux à trois semaines. Ce qui perturbe fortement la disponibilité du gaz sur le marché local" saint-louisien, a ajouté Ousmane Diallo.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette tension dans la disponibilité du gaz butane dans la région concerne surtout la bonbonne de 6 kilogrammes, la plus utilisée par les ménages, a-t-il précisé, faisant observer que des relevés effectués vendredi dernier font état d'une disponibilité de 749 bonbonnes. "Contrairement à la bonbonne de 6 kilos, les bouteilles de 2,7 kilogrammes et de 9 kilogrammes sont moins affectées par la pénurie", a dit le directeur régional du Commerce.

Il a en outre annoncé que les autorités compétentes ont été saisies, notamment le directeur du Commerce intérieur, afin de trouver des solutions avec les fournisseurs dakarois pour un approvisionnement correct du marché saint-louisien, à quelques jours du début du mois de ramadan.