Sénégal: Le lutteur Petit Baye Fall suspendu pour une durée de trois ans ferme (FSL)

Dakar — La Fédération sénégalaise de lutte (FSL) a annoncé, lundi, la suspension du lutteur Ibrahima Badiane dit Petit Baye Fall, pour une durée de trois ans ferme pour violences contre Babacar Diallo dit Boy Dakar.

Vendredi, Petit Baye Fall a donné un coup de poing à son adversaire Boy Dakar lors d'un face à face. La FSL justifie sa décision par la nature volontaire et violente de l'acte commis et la violation des règles d'encadrement des "face à face". Elle indique que durant la période de la suspension, Petit Baye Fall ne doit participer à aucune compétition officielle, prendre part à aucune manifestation, aucun événement organisés sous l'égide de la FSL, ni exercer une quelconque fonction ou rôle officiel lié aux activités fédérales. Le lutteur est aussi tenu de rembourser au promoteur l'intégralité de l'avance financière perçue dans le cadre du combat programmé.