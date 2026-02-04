Sénégal: Le lutteur Petit Baye Fall suspendu pour une durée de trois ans ferme (FSL)

3 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Fédération sénégalaise de lutte (FSL) a annoncé, lundi, la suspension du lutteur Ibrahima Badiane dit Petit Baye Fall, pour une durée de trois ans ferme pour violences contre Babacar Diallo dit Boy Dakar.

Vendredi, Petit Baye Fall a donné un coup de poing à son adversaire Boy Dakar lors d'un face à face. La FSL justifie sa décision par la nature volontaire et violente de l'acte commis et la violation des règles d'encadrement des "face à face". Elle indique que durant la période de la suspension, Petit Baye Fall ne doit participer à aucune compétition officielle, prendre part à aucune manifestation, aucun événement organisés sous l'égide de la FSL, ni exercer une quelconque fonction ou rôle officiel lié aux activités fédérales. Le lutteur est aussi tenu de rembourser au promoteur l'intégralité de l'avance financière perçue dans le cadre du combat programmé.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.