Congo-Kinshasa: Les FARDC neutralisent 8 drones kamikazes près de l'aéroport de Bangboka à Kisangani

Les Forces armées de la RDC (FARDC) ont détecté, intercepté et neutralisé, samedi 31 janvier dernier, près de l'aéroport international de Bangboka à Kisangani dans la Tshopo.

Ces se sont déroulés aux environs de de deux heures du matin, a déclaré le porte-parole du gouvernement provincial de la Tshopo, Senold Tandia.

Selon lui, ces attaques traduisent « la volonté du Rwanda de saboter les efforts diplomatiques en cours, notamment l'accord de paix de Washington ». Ces drones transportaient des munitions et avaient pour objectif de causer des dégâts humains et matériels.

Les opérations seraient l'œuvre des forces coalisées du Rwanda et de leurs supplétifs de l'AFC/M23, a précisé le gouvernement provincial dans un message lu sur les antennes de la Radiotélévision nationale congolaise à Kisangani, au lendemain de ces attaques.

Le gouvernement provincial de la Tshopo invite ainsi la population à vaquer librement à ses occupations et à ne pas céder aux rumeurs. Il exhorte également les habitants ayant abandonné leurs maisons aux alentours de l'aéroport international de Bangboka à y retourner, assurant que la situation sécuritaire est désormais maîtrisée.

L'exécutif provincial appelle en outre la communauté internationale à adopter une posture plus ferme, estimant que les condamnations verbales ne suffisent plus face à une agression qui dure depuis trente ans.

Question :

-Quelle lecture faire de cette attaque armée à l'aéroport international de Bangboka à Kisangani ?

Invités :

-Senold Tandia Akomboyo, ministre provincial en charge du Budget et Porte-parole du gouvernement provincial de la Tshopo.

-Patrick Matata Makalamba, Professeur, il est député national élu de la ville de Kisangani dans la province de la Tshopo. Il est également cadre de l'UDPS, parti politique membre de l'Union sacrée de la nation.

-Dismas Kitenge, président du Groupe Lotus, une ONG de défense des droits de l'Homme basée à Kisangani. Il est aussi vice-président honoraire de la Fédération internationale des droits de l'Homme (FIDH).