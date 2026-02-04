Togo: Volontariat - Le Togo partage son modèle avec d'autres pays

À travers l'action de l'Agence nationale du volontariat au Togo (ANVT), le Togo inspire plusieurs États africains dans l'élaboration et la mise en oeuvre de leurs politiques nationales de volontariat.

Depuis mardi, des délégations venues du Bénin, du Cameroun, du Congo Brazzaville, de la RDC et du Tchad sont réunies à Lomé pour une mission d'échanges avec les responsables de l'ANVT.

Partager les bonnes pratiques en matière de gestion, d'encadrement et de promotion du volontariat afin de renforcer l'impact des programmes au profit des jeunes, tel est la finalité des échanges.

Le programme de volontariat togolais, sous ses multiples interventions, est un vrai succès.