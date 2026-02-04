Togo: Nouvelle stratégie d'action

La Croix-Rouge togolaise a lancé une réforme structurelle destinée à améliorer sa gouvernance et l'efficacité de ses interventions.

Réunis mardi à Lomé, les responsables locaux ont présenté à leurs partenaires, notamment venus de Suisse, un nouveau programme d'action.

Il bénéficie de l'appui de la Croix-Rouge suisse ainsi que de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

La nouvelle stratégie met l'accent sur les ressources humaines, le volontariat et la jeunesse, ainsi que la gouvernance et le leadership.