Cameroun: Crise à camtel - L'opérateur public camerounais dominé par orange et MTN ?

4 Février 2026
Camer.be (Bruxelles)
Par Toto Jacques

Le Port de Douala n'est pas la seule entreprise publique en difficulté. Un débat virulent agite le secteur des télécoms, pointant une situation paradoxale au sein de Camtel, l'opérateur public historique.

La dépendance humiliante

Le cœur de la polémique repose sur un constat accablant : Camtel, censé être le pilier national, apparaît aujourd'hui structurellement dépendant des réseaux de ses concurrents privés, Orange Cameroun et MTN. Des voix s'élèvent pour dénoncer une subordination technique et économique qui illustrerait un échec de la gouvernance publique.

Un symbole de gestion calamiteuse

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour ses détracteurs, cette situation est le paroxysme d'une gestion désastreuse. Comment un opérateur privé peut-il offrir un réseau fluide tandis que son fournisseur public, supposé disposer de l'infrastructure souveraine, est en lutte ? Cette inversion des rôles nourrit un profond sentiment d'indignation et une remise en cause radicale du modèle.

L'appel à un sursaut patriotique

Face à ce scandale, l'appel est lancé pour un retour à une gestion patriotique et compétente. Les noms d'hommes d'affaires ou de sportifs nationaux sont avancés comme symboles d'une expertise dévouée au développement national, par opposition à une élite perçue comme schizophrène et complice d'intérêts étrangers.

La dignité d'une nation ne passe-t-elle pas par la maîtrise de ses infrastructures stratégiques ?

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2026 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.