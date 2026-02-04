Sénégal: Touba - Le maire annonce un déguerpissement et une réorganisation du marché Ocass

Touba — La commune de Touba-Mosquée (centre) prévoit d'organiser, le 31 mars prochain, une opération de déguerpissement et de réorganisation du marché Ocass, en vue de libérer les voies publiques de ce haut lieu de commerce, a annoncé mardi, son maire, Abdou Lahat Ka.

"Nous avons donné un ultimatum aux commerçants occupant les voies publiques pour qu'ils prennent leurs dispositions après le Ramadan, puisque nous avons prévu de mener une grande opération de déguerpissement et de réorganisation du marché le 31 mars 2026, afin de libérer les emprises, notamment la voie publique", a-t-il notamment déclaré. Selon lui, tous les occupants de la voie publique, de l'avenue 28 à la gare "Bou ndaw" (petite gare), seront concernés par cette mesure.

Le maire s'exprimait lors d'une rencontre d'information et de partage avec les responsables de regroupements de transporteurs, de chauffeurs et de commerçants, consacrée à la pertinence de cette réorganisation du marché Ocass. "Nous allons libérer les emprises du marché Ocass pour faciliter la circulation des personnes et des véhicules", a-t-il dit.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a insisté sur la nécessité de réorganiser ce marché en vue d'améliorer le cadre de vie, soulignant également l'importance de régler les problèmes d'assainissement et de transport aux alentours de ce lieu de commerce. M. Ka a par ailleurs réaffirmé l'engagement de la municipalité à accompagner les commerçants afin de leur faciliter l'exercice de leurs activités. Il a assuré que l'amélioration du cadre de vie dans la commune de Touba-Mosquée se poursuivra via tous les secteurs d'activité, conformément aux orientations du khalife général des mourides.