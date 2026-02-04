Madagascar: Association des platinistes - Le CJDDJDi souffle sa toute première bougie

Le Club des Jeunes DJ de Diego (CJDDJDi) a célébré, le jeudi 29 janvier, son premier anniversaire à travers une manifestation placée sous le signe de la convivialité, du partage et de la valorisation du métier de DJ, chez Mena Brasil Sakaramy.

Fondée le 23 janvier 2023, l'association réunit des platinistes professionnels oeuvrant dans le secteur de l'animation événementielle. Depuis 2024, le CJDDJDi s'est engagé activement dans l'organisation régulière de rencontres et d'échanges professionnels, une dynamique qui a contribué à renforcer la cohésion et la montée en compétences de ses membres.

D'après son président, DJ Marcelo, la vocation primordiale de la structure repose sur l'unité, la solidarité et l'engagement social. Légalement constituée et pleinement opérationnelle, l'association connaît une croissance constante, rassemblant aussi bien des jeunes passionnés que des figures plus expérimentées du milieu.

Plusieurs initiatives ont déjà été réalisées, à savoir le partage d'expériences et l'encadrement des nouveaux acteurs souhaitant s'insérer dans le métier. À l'occasion de cette célébration, les membres ont également sollicité leur aîné, DJ Mourchidy, en vue d'engager un dialogue avec les organisateurs événementiels.

En outre, les échanges portent notamment sur la réduction ou la suppression des frais d'entrée pour les membres du club, ainsi que sur l'application de tarifs préférentiels. Fort de plus de 30 membres actifs, le CJDDJDi reconnaît toutefois que l'accès gratuit collectif peut représenter un manque à gagner pour les organisateurs. DJ Mourchidy a, pour sa part, exprimé sa disponibilité à poursuivre les discussions afin de parvenir à des solutions équilibrées.

À travers un message adressé au public et aux partenaires, le CJDDJDi a rappelé l'importance de reconnaître et de valoriser le travail des DJ, notamment en matière de rémunération, soulignant qu'il s'agit d'un métier à part entière.

Si l'évolution technologique permet aujourd'hui de mixer à l'aide d'outils numériques accessibles, les membres insistent sur le fait que le professionnalisme et l'expertise d'un DJ ne peuvent être remplacés.

La fête s'est distinguée par une ambiance chaleureuse, marquée par la générosité des mets et des boissons, sans oublier le gâteau, symbole de fraternité. L'association a tenu à adresser ses remerciements aux invités, avec une mention particulière à Mena Brasil pour son appui à la réussite de l'événement. Temps fort de la soirée, les experts en mixage se sont succédé aux platines, offrant une animation rythmée et festive qui a su conquérir l'assistance.