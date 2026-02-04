Niger: Attaque terroriste à Niamey - Moscou condamne fermement et entend continuer sa coopération avec l'AES

La Fédération de Russie a, dans un communiqué publié le lundi 2 février, condamné fermement l'attaque terroriste intervenue à l'aéroport Diori Hamani et à la base 101 de l'armée de l'air nigérienne de Niamey.

Le communiqué rappelle qu'un « groupe de combattants armés (environ 40 individus) a mené une attaque armée contre l'aéroport international Diori Hamani, dans la capitale du Niger, Niamey, ainsi que contre la 101e base de l'armée de l'air nigérienne située à proximité, où est déployé le commandement opérationnel des Forces conjointes de la Confédération des Etats du Sahel (AES) ».

Il souligne que la responsabilité de cet attentat a été revendiquée par le groupe Etat islamique, actif dans la région saharo-sahélienne. La Russie relève, par contre, que l'attaque a été repoussée grâce aux efforts conjoints de l'Africa Corps du ministère de la Défense de la Fédération de Russie et des forces armées du Niger, et qu'environ 20 terroristes ont été neutralisés, et des biens ainsi que des armes appartenant aux assaillants ont été saisis.

Le communiqué rappelle également que le Président de la République du Niger, le général Abdourahamane Tiani, ainsi que le ministre de la Défense nationale, S. Modi, se sont rendus sur le site où sont stationnés les militaires russes et leur ont exprimé personnellement leur reconnaissance pour le haut niveau de professionnalisme démontré.

La Russie rassure que Moscou condamne fermement cette nouvelle action des extrémistes, notant qu'une attaque similaire avait déjà eu lieu en septembre 2024 contre l'aéroport de la capitale du Mali.

La Fédération de Russie note que « selon les informations disponibles, des forces extérieures seraient impliquées dans ces actions terroristes, en leur apportant un soutien technique et un encadrement opérationnel » et réaffirme sa volonté de « continuer à développer une coopération multiforme avec les Etats de l'AES, y compris le Niger ».

A cet effet, la Russie rassure qu'elle poursuivra sa contribution constructive au renforcement de la sécurité régionale, à la lutte contre le terrorisme, notamment par un appui à l'amélioration des capacités opérationnelles des forces armées nationales, ainsi que par la formation des militaires et des personnels des forces de l'ordre.