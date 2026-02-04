Burkina Faso: Assemblée législative de Transition - La présidente de Médecins sans frontières Espagne chez Ousmane Bougouma

Le Président de l'Assemblée législative de Transition, Ousmane Bougouma, a reçu, en audience, la présidente de Médecins Sans frontières Espagne, Paula Gil Leyva le mardi 3 février 2026, à Ouagadougou.

Dans le cadre de la poursuite de ses activités et missions au Burkina Faso, la présidente de Médecins Sans frontières Espagne, Paula Gil Leyva, a rendu visite au Président de l'Assemblée législative de Transition, Ousmane Bougouma. C'était le mardi 3 février 2026, à Ouagadougou.

A sa sortie d'audience, elle a dévoilé que l'objectif de la visite était de prendre connaissance des préoccupations des autorités burkinabè et des moyens de collaboration. « L'ONG Médecins sans frontières est toujours très ouverte pour écouter et échanger en vue d'une très bonne collaboration avec le Burkina Faso », a-t-elle ajouté.

La présidente de Médecins Sans frontières Espagne a remercié le président de l'ALT pour cet espace de communication offert à sa structure. Elle a également confié que son organisation est indépendante et est financée par la population de l'Espagne et non pas le gouvernement espagnol. « On développe des activités dans les domaines de la santé maternelle, la pédiatrie, la chirurgie, la formation, l'assainissement ... », a-t-elle précisé. Médecins Sans Frontières intervient au Burkina Faso depuis près 40 ans.