Congo-Brazzaville: Brazzaville - Le Sergent Malamine Camara honoré par le Président Bassirou Diomaye Faye

Figure emblématique dont le courage, la loyauté et le sens du devoir ont contribué à préserver Brazzaville et à sceller durablement des liens d'amitié entre le Sénégal et la République du Congo, le Sergent Malamine Camara, a été honoré mardi, par le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye lors de sa visite officielle au Congo.

Au Mémorial Savorgnan de Brazza, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a entamé sa deuxième journée à Brazzaville par un acte de mémoire et de reconnaissance, dans un haut lieu où s'inscrit, en premier plan, l'histoire du sergent sénégalais Malamine Camara.

« À travers cette visite, le chef de l'État a rendu hommage à cette figure emblématique dont le courage, la loyauté et le sens du devoir ont contribué à préserver Brazzaville et à sceller durablement des liens d'amitié entre le Sénégal et la République du Congo, aujourd'hui fondés sur le respect mutuel, la solidarité et une histoire africaine partagée », rapporte une note de la présidence du Sénégal.

Dakar-Brazzaville : un partenariat plus dense, plus structuré

Il urge de relever que la visite officielle du président de la République en République du Congo s'est achevée à Brazzaville sur une dynamique de confiance, de respect mutuel et d'ambition partagée. Les échanges de haut niveau entre les deux chefs d'État ont permis de réaffirmer la solidité des liens historiques entre le Sénégal et la République du Congo, tout en ouvrant des perspectives nouvelles pour un partenariat plus dense, plus structuré et résolument tourné vers l'avenir, tant sur le plan bilatéral que sur les grands enjeux africains et internationaux.

« Au moment du départ, après un dernier entretien en tête-à-tête au Palais du Peuple et les honneurs militaires, cette visite apparaît comme une étape importante dans le renforcement de l'axe Dakar-Brazzaville, au service des intérêts des deux peuples et d'une Afrique plus solidaire et plus souveraine », indique la même source.