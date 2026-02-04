Sénégal: Daroul Mouhty - Les impacts économiques du Magal sous la loupe

La municipalité de Daroul Mouhty souhaite évaluer l'impact du Magal sur l'économie sénégalaise. Selon le maire, un cabinet a été engagé cette année pour mener les études nécessaires à cette évaluation.

Madiop Bitèye, maire de Daroul Mouhty, a annoncé que la commune va évaluer les impacts économiques du Magal cette année. Un cabinet dirigé par Moubarack Lô a été engagé pour cette étude, qui devrait permettre de mesurer les retombées économiques de l'événement, à l'instar du Grand Magal de Touba. Selon Madiop Bitèye, les enquêteurs sont déjà sur le terrain pour recueillir les données nécessaires. Cela leur permettra d'avoir une vue d'ensemble précise sur les aspects économiques du Magal de Daroul Mouhty, notamment le nombre de pèlerins, le nombre de véhicules arrivés et l'impact économique global de l'événement.

Madiop Bitèye invite les habitants de Daroul Mouhty à collaborer avec les enquêteurs qui sillonnent la ville pour recueillir des données sur l'impact économique du Magal. Il sollicite leur appui pour fournir les informations nécessaires, notamment sur le nombre de véhicules et les activités économiques. Selon lui, ces études montreront l'importance de Daroul Mouhty en tant que deuxième capitale du mouridisme et deuxième agglomération majeure de la région de Louga. À la fin de l'étude, il indique que les résultats seront partagés avec les autorités religieuses et l'administration territoriale, afin que les impacts économiques du Magal soient connus de tous.