Sénégal: Le PM Ousmane Sonko - « Nous avons de très hautes ambitions pour la Police nationale »

Le gouvernement a de très hautes ambitions pour la Police nationale, ses ressources humaines, ses conditions d'existence et de travail sans protection. C'est ce qu'a relevé mardi, le Premier ministre Ousmane Sonko, lors de la visite à la Direction générale de la Police nationale.

Le Premier ministre Ousmane Sonko a réitéré l'engagement de son gouvernement à accompagner sans réserve la Police nationale sénégalaise pour une réalisation réussie de ses vastes chantiers.

« Oui, nous avons de très hautes ambitions pour la Police nationale, ses ressources humaines, ses conditions d'existence et de travail sans protection. (...) A cet effet, je vous engage, le Directeur général de la Police nationale, sous les ordres et la supervision du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, à poursuivre les réformes entamées au sein de la police nationale, pour en faire cette grande institution à même de répondre convenablement à ses missions », a-t-il dit.

Renforcer les capacités substantielles des forces de police

En fait, dans ce Sénégal jouissant de la stabilité et de la paix intérieure, mais exposé aux risques sécuritaires exogènes, le Premier ministre a relevé que les options du gouvernement sont claires. Il s'agit d'un renforcement capacitaire substantiel des forces de police pour la préservation des acquis intérieurs, couplé à celle des armées pour la sanctuarisation des frontières. Pour lui, cette modernisation de la Police nationale « n'est pas un luxe ». Mais, le gage d'une efficacité opérationnelle pour la satisfaction constante de la demande sociale de sécurité intérieure, elle-même gage d'un développement socio-économique équitable et souverain.

« Nous le savons tous, point de développement, quel qu'il soit, sans sécurité suffisante. Par ailleurs, cette montée en puissance de la police nationale permettra à notre pays de garder son rang, voire de le hisser parmi les pays du monde qui contribuent le plus, mais également le mieux, aux opérations de maintien de la paix déployées par les Nations Unies dans les pays en crise », a ajouté le Premier ministre.