Madagascar: Stabilisation et crédibilité retrouvées

Rassurant. La décision de S&P Global Ratings de sortir Madagascar de la surveillance négative est un signal plutôt positif sur le double plan de la crédibilité financière et de celui des échanges économiques.

Stabilisation et crédibilité retrouvées

S&P Global Ratings est une agence internationale de notation de crédit. S&P évalue la capacité d'un emprunteur, qu'il s'agisse d'un État, d'une entreprise ou d'une institution financière, à rembourser sa dette.

En sortant la Grande Île de la « CreditWatch » négative, l'agence la met dans une situation où il n'y a plus de risque élevé de dégradation à court terme. En clair, le pays fait actuellement preuve d'une meilleure stabilisation des finances publiques, d'une meilleure gestion des risques macroéconomiques, notamment en termes de dette, de réserves de change et de relations avec les bailleurs de fonds.

Cette sortie de la surveillance négative peut aussi être considérée comme le synonyme d'un dialogue crédible avec les principaux bailleurs de fonds, comme le FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne, la BAD... Sur le plan des échanges économiques et des investissements, les effets de la sortie de la surveillance négative sont plutôt favorables, en élargissant la base d'investisseurs potentiels susceptibles d'opérer à Madagascar, donnant ainsi une meilleure visibilité et une lisibilité accrue de l'environnement des affaires.

L'autre avantage de la nouvelle notation réside dans le fait que les exportateurs et les importateurs étrangers la regardent comme un indicateur de risque pays plus acceptable, avec ce que cela suppose de fluidification des échanges avec les banques et les assureurs-crédit.

En somme, et les autorités de la refondation ont une raison de s'en réjouir, la sortie de Madagascar de la surveillance négative est un signal de stabilisation et de crédibilité retrouvées. Mais la prudence doit rester de mise car, avec la crise politique qui est toujours menaçante, Madagascar n'est toujours pas loin des pays à risque.