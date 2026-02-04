Afrique: Le trophée de la CAN 2025 présenté au président de l'Assemblée nationale

3 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Ce mardi 03 février 2025, le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 a été présenté au président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, par la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, mais aussi par le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall. L'information vient d'une note publiée sur la page de l'Hémicycle.

Lors de cet événement, El Malick Ndiaye est revenu sur le caractère important de ce sacre. Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal a aussi salué la détermination et l'engagement de tous : joueurs, staffs et acteurs du football sénégalais.

Par ailleurs, il a remercié le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre, Ousmane Sonko, « pour leur soutien et leur engagement en faveur du football sénégalais ». Il a par ailleurs salué le travail remarquable de la ministre des Sports, de la Fédération sénégalaise de football, de l'entraîneur Pape Thiaw et de l'ensemble du staff technique pour leur contribution déterminante à cette réussite collective ».

