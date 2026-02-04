Sénégal: École de base - La semaine du sport lancée à Mbacké

La semaine de l'école de base a été lancée ce lundi dans l'Inspection de l'éducation et de la formation (Ief) de Mbacké, sous le thème «le sport, au cœur de la Nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation (NITHE)», en présence du Secrétaire général de l'Inspection d'académie de Diourbel.

Abdoulaye Oumar Kane, inspecteur de l'éducation et de la formation (Ief) de Mbacké, a donné le coup d'envoi du sport scolaire dans sa circonscription par une randonnée pédestre qui a regroupé l'ensemble des acteurs de l'éducation. Il a profité de l'occasion pour exhorter les élèves à prendre exemple sur les « Lions » du football.

Pour Abdoulaye Oumar Kane, le concept « Sport Ngir Nite » prend tout son sens à travers cette activité. Il souligne que le sport véhicule des valeurs citoyennes, de fair-play, de respect des règles, mais également des valeurs de courage. Il invite les élèves à s'inspirer du comportement des « Lions » du Sénégal lors de la dernière CAN, disant : «Nos lions nous ont montré qu'on peut allier le fair-play et la bravoure. C'est cela qui nous a permis de remporter la CAN». Il les encourage à prendre exemple sur leur bravoure.

Concernant le thème général de la semaine de l'école de base, «Comment faire pour que l'école s'ouvre à la communauté», Abdoulaye Oumar Kane se dit rassuré par la présence des représentants des maires. Il estime que ces derniers, en tant que dépositaires des suffrages des populations, représentent toute la communauté, ce qui est un bon signe pour l'ouverture de l'école à la communauté. Il a exprimé sa gratitude envers les professeurs d'éducation physique pour leur travail auprès des élèves l'année dernière, annonçant que de nouveaux défis les attendent cette année.

«On va organiser de meilleures compétitions, de meilleures finales et on aura de meilleures récompenses», a-t-il déclaré. Il a également annoncé qu'une cérémonie de lever de couleurs se tiendra à l'école Serigne Abdou Rahmane Mbacké de Touba Ndame mercredi prochain, marquant le lancement des activités de sport scolaire.