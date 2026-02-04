Sénégal: Réduction des taux ou suppression des bourses - Le Mesri clarifie

Contrairement à certaines informations diffusées, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (Mesri) n'a jamais pensé à remettre en cause les droits des étudiants, à réduire les taux ou à supprimer les bourses des étudiants sénégalais. La précision a été faite mardi par la tutelle, à travers un communiqué rendu public.

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (Mesri) tient à apporter quelques clarifications sur les raisons qui ont présidé à l'organisation d'un atelier national de préparation d'une nouvelle politique de bourses d'études et de révision du décret n° 2014-963 du 1er août 2014 fixant les conditions d'attribution des allocations d'études dans l'enseignement supérieur.

Conformément à l'esprit qui a toujours animé la tutelle, cet atelier, organisé à Dakar, du 02 au 03 février 2026, s'est tenu selon une démarche inclusive. Il a réuni les services du Mesri, ceux du ministère en charge des Finances, la société civile, les associations de parents d'élèves, les syndicats (PER, PATS) ainsi que les amicales d'étudiants, apprenants des ISEP et représentants des sites externes.

Ainsi, dans un communiqué rendu public mardi, la tutelle indique que contrairement à certaines informations diffusées, « il n'a jamais été question de remettre en cause les droits des étudiants, de réduire les taux ou de supprimer des bourses ».

Une réflexion en cours pour une nouvelle politique nationale des allocations d'études

« Le Mesri, sur la base des orientations des plus hautes autorités, réfléchit à une nouvelle politique nationale des allocations d'études. À ce titre, il œuvre à faire converger la période de paiement des allocations d'études et celle effective d'organisation des enseignements », lit-on dans le texte.

En réalité souligne le ministère, cet atelier participatif avait pour ambition de poser les jalons de l'évaluation financière du système de bourses sur la période de 2020-2025 à l'horizon 2030. Mais aussi, d'identifier les insuffisances du décret précité en vue de la révision de certaines de ses dispositions, de rompre avec les pratiques non-conformes à l'orthodoxie budgétaire tout en veillant à plus d'inclusivité sociale.

Les objectifs visés, d'après la même source, ont été atteints malgré le retrait d'une partie des étudiants lors de la première journée. Les recommandations issues des travaux seront portées à l'attention des autorités. Le Mesri tient à remercier toutes les parties prenantes de l'atelier appelées à poursuivre les discussions lors des prochaines étapes devant déboucher sur un consensus sur le cadre réglementaire rénové et la fixation des modalités pratiques d'allocation des bourses dans l'enseignement supérieur.