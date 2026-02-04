Madagascar: Maevatanana - Trois hommes arrêtés pour détention illégale d'arme à feu et de munitions

La lutte contre l'insécurité se poursuit activement à Madagascar. À Maevatanàna, dans la région Betsiboka, la Police nationale a procédé à l'arrestation de trois individus pour détention illégale d'une arme à feu et de munitions dans la nuit de samedi dernier.

Les faits se sont déroulés aux alentours de 22 heures, lors d'une patrouille de routine menée par les éléments de la Direction régionale de la sécurité publique (DRSP) de Betsiboka, dans le fokontany d'Ambatofotsy.

Deux hommes au comportement jugé suspect ont attiré l'attention des forces de l'ordre. Une fouille corporelle a permis de découvrir en leur possession un pistolet artisanal ainsi que trois cartouches, soigneusement dissimulés dans un sac.

Interrogés sur place puis au commissariat, les deux suspects ont affirmé ne pas être les propriétaires de l'arme. Les investigations menées par la police ont alors conduit à l'identification d'un troisième individu, présenté comme le véritable détenteur de l'arme à feu.

Ce dernier a été interpellé peu après dans le fokontany d'Antanambao. Les trois hommes ont été conduits au commissariat de Maevatanana et placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête. Ils devront être présentés au parquet à l'issue des investigations, afin de répondre des faits qui leur sont reprochés.

Les autorités policières rappellent que la détention et le port d'armes à feu sans autorisation constituent une infraction grave, passible de lourdes sanctions, et réaffirment leur détermination à renforcer les actions de prévention et de répression contre l'insécurité dans la région.