Madagascar: Toliara - Un présumé bandit abattu par la police

Un individu présenté comme membre d'un groupe de bandits armés a trouvé la mort lors d'un échange de tirs avec les forces de l'ordre, dans la nuit du 2 février 2026, vers 23 h 30, dans le quartier d'Anketa, commune urbaine de Toliara, district de Toliara I.

Selon les informations communiquées par la Police nationale, une alerte émanant d'un citoyen de bonne foi a fait état de la présence suspecte d'un groupe d'individus armés qui s'apprêtaient à mener une attaque dans ce secteur.

Dépêchée sur place, l'Unité d'intervention rapide (UIR) de Toliara est rapidement intervenue. À leur arrivée, les policiers se sont retrouvés face à trois individus armés. Ces derniers auraient ouvert le feu en apercevant les forces de l'ordre, provoquant un affrontement.

Au cours de l'échange de tirs, l'un des suspects a été mortellement touché. Une arme à feu, un pistolet utilisé lors de l'accrochage, a été retrouvée en sa possession. Ses deux complices ont toutefois réussi à prendre la fuite.

Les recherches se poursuivent activement afin d'identifier et d'interpeller les individus en cavale. Une enquête a également été ouverte afin de déterminer avec précision la cible exacte de cette tentative d'attaque.

Le quartier d'Anketa, connu pour abriter de nombreux commerces et des zones résidentielles, aurait pu constituer un objectif potentiel, selon des sources concordantes. L'alerte aurait été donnée après l'observation de comportements jugés suspects.

Cet énième fait divers relance le débat sur la recrudescence des attaques à main armée, aussi bien en milieu urbain que dans les zones rurales. Si les forces de l'ordre multiplient les opérations de prévention, de patrouille et d'intervention rapide, la persistance de ces actes criminels souligne l'ampleur du défi sécuritaire.