Madagascar: Surveillance des crues - Risque persistant de rupture de la digue à Ampahitrosy, alerte rouge maintenue

4 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R

Les rivières Sisaony, Ikopa et Mamba restent constamment surveillées après le passage de la tempête tropicale Fytia et l'important volume pluviométrique enregistré avant, pendant et après cet épisode cyclonique. Six communes proches de la rive droite de la Sisaony, du côté d'Ampahitrosy, restent en alerte rouge.

Le risque de rupture de la digue sur la rive droite de la Sisaony à Ampahitrosy demeure, avertit l'Autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo (APIPA) dans son bulletin émis hier à 16 heures.

Face à cette situation, les communes d'Ampahitrosy, Anosizato Andrefana, Soavina, Soalandy, Ankadivoribe et Ampanefy sont toujours en alerte rouge. La digue reste également sous surveillance constante, en marge des actions de consolidation déjà entreprises depuis les premiers signes de fragilité de la structure.

Les niveaux des rivières Sisaony, Ikopa et Mamba restent tout autant sous surveillance. On note quelques oscillations des niveaux d'eau au gré des conditions météorologiques. Le niveau de la Sisaony à l'échelle d'Ampitatafika était hier après-midi à 0,55 m du côté d'alerte. En effet, les dernières mesures, hier à 16 heures, indiquent un niveau de 2,45 m -- soit une légère baisse de 0,04 m -- alors que le seuil d'alerte jaune y est de 3,00 m.

À l'échelle d'Andramasina, le niveau de la Sisaony est de 1,33 m, soit une baisse de 0,14 m au cours des huit dernières heures. L'évolution du niveau sera suspendue à celle des conditions météorologiques, notamment au volume de précipitations au cours des 12 heures à venir.

Quant à l'Ikopa, le niveau à l'échelle d'Ambohimanambola est de 2,75 m soit une baisse de 0,08 m durant les huit dernières heures -- alors que le seuil d'alerte jaune y est de 3,50 m. Une baisse du niveau est encore attendue au cours des huit prochaines heures.

À l'échelle de Bevomanga, l'Ikopa affiche un niveau de 3,64 m, soit une légère hausse de 0,05 m durant les huit dernières heures, avec une tendance à la hausse pour les douze prochaines heures. Le seuil d'alerte jaune est de 4,00 m à Bevomanga.

Enfin, la rivière Mamba affiche un niveau de 2,25 m à l'échelle d'Ambohidroa, soit une baisse de 0,12 m au cours des huit dernières heures.

