Sénégal: Kaolack - L'Agropole centre ambitionne d'asseoir une transformation agro-industrielle durable (Coordonnateur)

Kaolack — L'Agropole centre, qui couvre les régions de Kaolack, Kaffrine, Diourbel et Fatick, ambitionne d'asseoir une transformation agro-industrielle durable, en s'appuyant sur la multiplication de semences, a affirmé mardi, son coordonnateur régional, Babou Dramé.

"De concert avec ENABEL (Agence belge de coopération internationale) à travers son projet +Gunge Mbay+, nous avons initié un vaste programme de multiplication de semences, qui vise des filières prioritaires de la zone centre, notamment l'arachide, les céréales et le sel. L'une des ambitions de l'Agropole centre est d'assurer la disponibilité en quantité et en qualité suffisantes de matières premières pour asseoir une transformation agro-industrielle durable", a-t-il soutenu.

Il s'entretenait avec des journalistes au terme d'un atelier de partage des résultats de la campagne agricole de 2025, tenu à Kaolack, dans le cadre d'une convention entre l'Agropole centre et la Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal (CNAAS). Pour ce faire, le coordonnateur régional de l'Agropole centre estime qu'il est nécessaire de faire face aux défis du changement climatique.

"Dans cette logique, le concours de la CNAAS nous a permis d'assurer les producteurs, de les accompagner dans le cadre de leurs productions et aujourd'hui, on est fiers de les indemniser et de constater leur satisfaction et le bon déroulement du programme, malgré quelque déficits de rendements observés çà et là", s'est-il réjoui.

M. Dramé a rappelé que le projet Agropole centre s'inscrit "pleinement" dans la dynamique de transformation structurelle de l'économie, telle que portée par la "Vision Sénégal 2050". Il vise, à travers une "approche intégrée" de chaînes de valeur, à "accroître durablement" la productivité, renforcer la transformation locale et "stimuler" l'investissement privé, tout en améliorant les revenus des producteurs, a-t-il expliqué. "Mais, cette transformation ne peut réussir sans une gestion efficace des risques : un seul choc climatique peut anéantir une campagne entière, décourager l'investissement et fragiliser les producteurs", a-t-il fait noter.

Selon lui, c'est pour répondre à cette réalité que l'Agropole centre a noué, en mars 2025, un partenariat avec la CNAAS, avec l'appui de la Banque africaine de développement (BAD), pour un montant global de 190 millions de francs CFA, sur une durée de trois ans.

L'objectif de l'Agropole centre est de rendre l'assurance agricole accessible, en particulier pour les producteurs des régions de Kaolack, Fatick, Kaffrine et Diourbel. Elle a permis, durant la campagne agricole de 2025, à 1094 producteurs bénéficiaires du projet d'être formés à l'assurance indicielle pour les cultures telles que le mil, le maïs, l'arachide, le sorgho, le riz, le niébé, le sésame et le fonio.

Quelque 138 producteurs de huit coopératives agricoles ont souscrit aux produits d'assurance de la CNAAS via le projet Agropole centre. 166 hectares ont également été assurés pour une valeur de 24 862 500 FCFA, avec une prime totale de 3 315 000 francs CFA qui a été enregistrée dont 1 657 500 FCFA de prime payée.

Aly Diaw, le président du Réseau national des producteurs de semences (RNCPS), parlant au nom des bénéficiaires, a remercié l'accompagnement du projet Agropole centre à travers la CNAAS qui, d'après lui, leur a permis aujourd'hui de mieux comprendre l'importance et l'utilité de l'assurance indicielle. Il a magnifié la fluidité de l'information et le paiement effectif des primes.