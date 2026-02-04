Sénégal: Production de riz irrigué - Les travaux du PPRI lancés à Ndioum

Ndioum — L'adjoint au préfet de Podor, Ousmane Sidibé, a lancé, mardi, les travaux du Projet de production de riz irrigué (PPRI) dans la vallée du fleuve Sénégal, mis en œuvre par la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED).

Il vise, selon les initiateurs, à améliorer durablement la productivité rizicole à travers la réhabilitation d'infrastructures hydro-agricoles, la fourniture d'équipements agricoles et le renforcement des capacités des producteurs, notamment dans les départements de Dagana et de Podor. "Ce projet constitue un levier important pour le développement agricole du département. Sa réussite repose sur la mobilisation et l'engagement de l'ensemble des acteurs territoriaux", a déclaré l'adjoint au préfet de Podor à l'issue d'une réunion du Comité départemental de développement (CDD), tenue à Ndioum.

Il a invité les services techniques de l'Etat, les collectivités territoriales et les bénéficiaires, à accompagner efficacement la mise en oeuvre du projet tout en insistant sur l'importance d'une gouvernance participative, d'un suivi rigoureux des travaux et de la préservation des infrastructures qui seront réalisées. De son côté, le coordonnateur adjoint du PPRI, Oumar Sow, a présenté les principales composantes du projet, les zones d'intervention ainsi que le calendrier d'exécution prévu dans le département de Podor.

"Le projet ambitionne d'accroître la production rizicole à travers la réhabilitation des périmètres hydroagricoles, la réalisation de pistes de production et l'amélioration de la mécanisation agricole, tout en renforçant les capacités des producteurs", a expliqué M. Sow. Il a souligné que le projet accorde une place centrale à la concertation avec les acteurs locaux afin de garantir une "appropriation effective et la durabilité des investissements".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La rencontre a réuni les services techniques de l'Etat, les élus locaux, les organisations paysannes, les partenaires techniques et financiers, les entreprises adjudicataires des marchés ainsi que des représentants de la société civile. A l'issue des échanges, plusieurs recommandations ont été formulées en vue d'anticiper les contraintes liées à l'exécution des travaux.