Afrique: Le trophée de la CAN présenté à l'Assemblée nationale

Dakar — Après le Palais présidentiel, la Primature, le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) a été présenté mardi aux députés par la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, une occasion pour le président de l'Assemblée nationale de saluer le "talent", la "détermination" et "l'engagement" des joueurs, du staff technique et de l'ensemble des acteurs du football.

La cérémonie s'est déroulée dans le hall de l'Assemblée nationale en présence des membres de la Fédération sénégalaise de football (FSF). "Cette victoire des Lions du Sénégal lors de la dernière CAN témoigne du talent, de la détermination et de l'engagement des joueurs, du staff technique et de l'ensemble des acteurs du football national", a dit le président de l'Assemblée nationale. Malick Ndiaye a adressé ses chaleureuses félicitations à l'équipe nationale avant de revenir sur l'impact positif de ce sacre sur la jeunesse sénégalaise et sur le rayonnement international du pays.

"J'ai eu la chance d'assister à la finale et j'ai vu les choses qui se sont passées ce jour-là. Je ne vais pas revenir sur les détails, mais je salue le travail remarquable de la ministre des Sports, de la Fédération sénégalaise de football, de l'entraîneur Pape Thiaw et de l'ensemble du staff technique pour leur contribution déterminante à cette réussite collective", a-t-il dit. Le président de l'Assemblée nationale a rendu un hommage particulier aux supporters sénégalais, communément appelés le "12e Gaïndé", dont la mobilisation, la ferveur et le soutien indéfectible ont constitué une source de motivation essentielle pour les Lions tout au long de la compétition.

Pour Abdoulaye Fall, président de la FSF, ce trophée n'était pas celui de la Fédération ou des joueurs. "Ce trophée n'appartient pas aux Lions ou à la Fédération. Il appartient à chaque Sénégalaise et à chaque Sénégalais que les députés représentent dignement à l'hémicycle", a-t-il affirmé.

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a remercié le chef de l'Etat et le gouvernement ainsi que les députés qui ont voté le budget de son ministère, permettant ainsi à l'équipe du Sénégal de participer dans les meilleures conditions à cette Coupe d'Afrique des nations Maroc 2025. Elle a pris l'engagement de continuer dans la même dynamique pour permettre à l'équipe nationale d'aller à la Coupe du monde prévue au mois de juin dans les mêmes conditions.