Sénégal: Universités - Les paiements de bourses désormais alignés sur le calendrier académique (Officiel)

Dakar — Le directeur des Bourses, Jean Amédé Diatta, a apporté, mardi à Dakar, des explications sur la nouvelle politique nationale d'allocations financières aux étudiants, soulignant que dorénavant leur paiement va correspondre au calendrier académique.

"La direction des Bourses va faire en sorte que le calendrier académique de l'étudiant corresponde au calendrier de paiement. Donc, il ne faut pas que les étudiants s'attendent à avoir le même calendrier de paiement" qu'auparavant, a-t-il dit. M. Diatta faisait face aux journalistes au terme d'un atelier de deux jours consacré à la réflexion engagée par le gouvernement du Sénégal en vue de la définition d'une nouvelle politique nationale de bourse d'études et à la révision du décret 2012-963 du 12 août 2014 portant attribution des allocations d'études dans l'enseignement supérieur.

"Désormais, l'étudiant qui s'inscrit en janvier est payé à partir [de ce] mois, parce que c'est à ce moment qu'il devient étudiant puisque le certificat de scolarité prédispose pour le présent et l'avenir et ne peut rétroagir", a-t-il soutenu. Il a également assuré que chaque étudiant va percevoir 12 mois d'allocation quel que soit le mois d'inscription soulignant que la différence avec l'ancien système se trouve au niveau du principe de la rétroactivité du paiement.

"La conséquence directe d'une telle décision, est que les étudiants recevront des mensualités que sur douze mois et que le rappel dans ce cas de figure ne sera pas possible", a précisé le directeur des Bourses du Sénégal. Il a rappelé que cette disposition ne s'applique pas aux primo-entrants, c'est-à-dire les étudiants de première année. En ce qui les concerne, "la Commission [d'attribution des bourses] va siéger au mois de février". "Dès qu'ils seront boursiers, ils bénéficieront du rappel" et les changements de taux seront payés sous forme de rappel pour les ayant-droits, a ajouté Jean Amédé Diatta.

Les échanges de cet atelier ont également porté sur la prise en charge des étudiants qui quittent la Licence 1 pour intégrer le système en L2, puisque le décret en question ne le prévoit pas. Les participants ont aussi planché sur le problème des dérogations systématiques en quatrième année si la personne redouble.

"Par contre quand nous disons dérogation systématique, cela concerne les étudiants qui demandent à être accompagnées sans inscription ; ce qui pose problème. Donc il fallait discuter de cela", a expliqué le directeur des Bourses. Il a été aussi question de voir le modèle d'attribution des bourses en Master 1 et en Master 2, notamment les dérogations qui peuvent être faites dans certains cas de figure.