Sénégal: Salon du BTP et de l'automobile - Une trentaine d'entreprises tunisiennes attendues à Dakar

Dakar — Une trentaine d'entreprises tunisiennes de "haut niveau" prendront part au Salon international du BTP et au Salon de l'automobile prévus à partir de jeudi au Centre international de conférences Abdou-Diouf de Diamniadio (ouest), a annoncé, mardi, à Dakar, l'ambassadeur de la Tunisie au Sénégal, Rachid Saidani.

Le Sénégal est le "deuxième client de la Tunisie en Afrique subsaharienne en termes d'exportation", a-t-il signalé lors de la cérémonie officielle du Salma Dialogue Business Forum. "La Tunisie sera présente en force au Salon du BTP et au Salon de l'automobile, avec la participation d'une trentaine d'entreprises tunisiennes de premier plan du BTP, de l'automobile et des composantes automobiles", a dit M. Saidani.

Il estime que "ces participations ne sont pas une simple vitrine". Elles sont, a-t-il ajouté, "le reflet d'une stratégie cohérente visant à inclure durablement la présence économique tunisienne au Sénégal et construire des partenariats industriels de long terme". "Le Sénégal est, aujourd'hui, le deuxième client de la Tunisie en Afrique subsaharienne, avec environ 11 % de nos exportations vers la région", a déclaré Rachid Saidani.

"On a intensifié de manière remarquable la diplomatie économique et la promotion commerciale sur le Sénégal", a-t-il dit, ajoutant que "la Tunisie a été présente dans la quasi-totalité des événements économiques majeurs organisés au Sénégal en 2025".

Rachid Saidani signale que les services de l'ambassade de la Tunisie au Sénégal ont mené "une quinzaine d'actions promotionnelles positives incluant des participations à des salons internationaux, des missions d'affaires, des opérations de prospection ciblées". "Plus de 250 entreprises tunisiennes ont été accompagnées sur le marché sénégalais, en 2025, dans des secteurs aussi variés que l'agro-industrie, la santé, les services du BTP, de la technologie et la formation".