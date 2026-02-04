Le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade du Japon au Burkina Faso ont échangé des notes et signé un accord de don, mardi 3 février 2025, à Ouagadougou. Ces documents sont relatifs au projet de développement du garage de maintenance de Ouagadougou pour l'utilisation durable des installations d'irrigation.

Les gouvernements japonais et burkinabè ont réaffirmé l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre les deux peuples. En effet, le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré et l'ambassadeur du Japon au Burkina Faso, Nagashima Jun, ont paraphé un échange de notes et un accord de don d'un montant d'environ cinq milliards FCFA.

La cérémonie de signature de ces documents destinés au projet de développement du garage de maintenance de Ouagadougou, pour l'utilisation durable des installations d'irrigation, a eu lieu, mardi 3 février 2023, Ouagadougou.

« Les notes que nous venons de signer interviennent dans un contexte particulier où le Burkina Faso a atteint l'autosuffisance alimentaire grâce à la mise en œuvre de programmes innovants et ambitieux. Toutefois, pour maintenir cette tendance favorable, l'acquisition d'équipements lourds pour la réhabilitation, l'aménagement des zones d'irrigation et des bas-fonds revêt un caractère important », a déclaré le diplomate nippon.

Selon lui, la sécurité alimentaire contribue à la stabilité et au développement d'un pays d'où la décision du gouvernement japonais d'accorder le financement de ce projet. Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, a signifié que ce don du « pays du Soleil levant » vise à renforcer durablement les capacités fonctionnelles des périmètres irrigués, afin de soutenir et d'accélérer la production agricole nationale.

Bâtir une agriculture résiliente

Au-delà, a-t-il poursuivi, le projet répond à une exigence de reprendre le contrôle de la capacité à produire, de bâtir une agriculture résiliente, de rompre avec les vulnérabilités structurelles héritées. « Ce projet s'inscrit pleinement dans les priorités stratégiques du Burkina, telles que définies dans l'Initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire, adoptée le 23 mai 2023 », a fait savoir le ministre Traoré.

Il a précisé que cette initiative portée par le chef de l'Etat repose sur une conviction forte. « Il ne peut y avoir de souveraineté politique sans souveraineté alimentaire », s'est-il convaincu. Le diplomate burkinabè a relevé que la production céréalière estimée à plus de 7 millions de tonnes témoigne de la justesse de cette orientation.

« Ces chiffres sont encourageants, mais ils ne nous endorment pas. Car la souveraineté alimentaire est un combat permanent contre les aléas climatiques, la dépendance structurelle, la dignité des producteurs », a souligné le ministre chargé de la coopération régionale.

C'est pourquoi, à son avis, ce don du Japon réaffirme non seulement son soutien au Burkina Faso, mais aussi son engagement constant en faveur d'un développement humain, solidaire et respectueux des choix souverains des peuples. Il a, par ailleurs, assuré que le gouvernement burkinabè à travers les départements techniques concernés, prendra toutes les dispositions nécessaires pour garantir une mise en œuvre rigoureuse, transparente et efficace du projet.