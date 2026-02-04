Burkina Faso: Fada N'Gourma - Suspecté du meurtre d'une fille, un OPJ écroué

Kantigui a appris avec amertume que dans la nuit du 28 au 29 octobre 2025, le corps sans vie d'une jeune fille avait été découvert dans un quartier de la ville de Fada N'Gourma. Très vite, a-t-on dit à Kantigui, les services compétents ont ouvert une enquête pour meurtre.

Des jours sont passés, puis l'information est tombée : le principal suspect, selon les premiers éléments de l'enquête rapportés à Kantigui, serait un Officier de police judiciaire (OPJ). Il a été placé sous mandat de dépôt pendant que la justice poursuit son travail pour situer les responsabilités. Selon les informations (...)