Sénégal: Journée mondiale des zones humides - l'île de Boune hôte l'édition 2026 au pays

Le village de Boune, niché au cœur de l'archipel Karone dans la commune de Kafountine, a abrité la cérémonie officielle de la Journée mondiale des zones humides au Sénégal. Pour l'édition de cette année, le thème retenu est : « Zones humides et savoirs traditionnels : célébrer le patrimoine naturel». Les îles karones de la commune de Kafountine sont reconnues pour leur fort attachement culturel et cultuel à la nature.

La journée du 02 février a constitué une véritable opportunité pour les acteurs de la conservation de la biodiversité et les amoureux de la nature de porter un plaidoyer en faveur de la préservation des zones humides auprès des décideurs politiques, tout en sensibilisant les communautés locales aux enjeux majeurs tels que la pollution, le drainage et l'occupation anarchique des sols. À cette occasion, la bonne santé du parc ostréicole de Boune a été saluée par les autorités présentes.

Il convient de rappeler que la réserve ornithologique de Kalissaye (ROK), créée en 1978, s'étend sur une superficie de 16 hectares. Classée zone d'importance pour la conservation des oiseaux (ZICO), elle se situe dans la commune de Kafountine. Implantée à l'embouchure du fleuve Casamance, la réserve s'insère dans un vaste ensemble estuarien de près de 30 000 hectares, composé d'îles forestières, de mangroves, de bancs de sable et de vasières.

Zone d'accueil privilégiée pour les oiseaux migrateurs, notamment les limicoles et les laridés, la réserve constitue également un site de reproduction pour plusieurs espèces d'oiseaux d'eau, dont le pélican gris et l'aigrette ardoisée. Elle est aussi un site de ponte pour la tortue verte et une zone d'alimentation pour le dauphin à bosse de l'Atlantique. Autant d'atouts qui attirent la curiosité des touristes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Prenant la parole, le colonel Pathé Baldé, de la Direction des parcs nationaux, a magnifié l'hospitalité des insulaires ainsi que la relation harmonieuse qu'ils entretiennent avec la nature et l'environnement. Conscient de la richesse des savoirs traditionnels des populations Karone, il les a encouragées à renforcer davantage la protection de leur environnement. La cérémonie a également enregistré la participation du capitaine Momodou Diédhiou, conservateur de la réserve ornithologique, ainsi que du capitaine Touré, représentant l'aire marine protégée du site d'Abéné.

L'autorité municipale de Kafountine, David Diatta, était représentée par la première adjointe au maire. Sous les applaudissements des insulaires, celle-ci a salué l'engagement des populations locales dans la préservation de la nature. Mme Diénéba Sambou a également remercié les autorités pour le choix porté sur la commune de Kafountine pour abriter cette cérémonie officielle. Les élèves et instituteurs des villages de Saloulou, Boko, Boune et Kaïlo sont venus à Boune pour célébrer cette journée mondiale dédiée aux zones humides.

De son côté, le chef du village de Boune a rassuré les autorités présentes quant à la volonté des habitants de veiller sur leur environnement et leur cadre de vie. Il a, par ailleurs, invité l'État à accompagner le village afin d'améliorer les conditions de vie et d'existence des populations insulaires.