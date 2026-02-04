Sénégal: Refus des évaluations standardisées - Le ministère de l'Éducation nationale met en garde

3 Février 2026
Le Soleil (Dakar)

Le ministère de l'Éducation nationale a exprimé, ce mardi, ses vives préoccupations face à un mouvement d'humeur observé dans certains établissements scolaires, où des élèves refusent de participer aux évaluations standardisées du premier semestre.

Selon les élèves concernés, ce refus serait motivé par les nombreuses grèves des enseignants qui, d'après eux, ont fortement perturbé le déroulement normal des cours. Une situation que le ministère dit regretter profondément, soulignant que ces évaluations constituent un pilier essentiel du système éducatif et un outil clé pour le suivi des apprentissages.

Dans un communiqué officiel, le département de l'Éducation nationale rappelle que le refus de se soumettre aux évaluations constitue un manquement aux obligations scolaires. Les élèves concernés s'exposent ainsi à des sanctions disciplinaires.

Au-delà des sanctions, le ministère alerte également sur les conséquences pédagogiques majeures de cette situation, notamment l'absence de notes, susceptible d'impacter négativement la progression scolaire des élèves ainsi que leurs démarches d'orientation.

