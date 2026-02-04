Sénégal: Yeumbeul Sud - L'association « Mour Say Thieur » a déjà voilé plus de 5 000 jeunes filles

Depuis 2016, une initiative citoyenne portée par des bénévoles engagés oeuvre à Yeumbeul Sud pour la promotion du voile islamique et éducation religieuse des jeunes filles. A travers opé ration dénommée «Mour Say Thieur », plus de 5.000 bénéficiaires ont de reçu gratuitement des voiles, accompagnés d'un suivi éducatif et social à échelle nationale.

L'opération «Mou Say Thieur» est née dans la banlieue dakaroise. précisément à Yeumbeul Sud, à l'initiative d'Elhadj Madiour Mbaye, carreleur de profession. Animé par un esprit de solidarité. ce dernier avait pour habitude d'offrir chaque semaine des voiles à des jeunes filles de son quartier. Souhaitant donner plus d'ampleur à son action, il partage son idée avec son ami Ismaila Sow, professionnel de l'audiovisuel, qui lui suggère de créer une page Facebook afin de mieux structurer l'initiative. C'est ainsi que «Mou Say Thieur» voit officiellement le jour le 3 mars 2016.

Selon Mamadou Ndiaye, secrétaire général de l'association, cette démarche s'inscrit dans un contexte marqué par une méconnaissance croissante des enseignements islamiques et un relâchement des pratiques vestimentaires recommandées par l'islam. Face à cette réalité, les initiateurs du projet ont jugé nécessaire d'agir pour sensibiliser et accompagner les jeunes filles désireuses de porter le voile islamique. L'association communique essentiellement via les réseaux sociaux, où elle annonce ses opérations de distribution gratuite de voiles. Lorsqu'une bénéficiaire manifeste son intérêt, une visite est organisée, après obtention de l'accord des parents ou tuteurs. Ces déplacements ont lieu chaque samedi. Sur le terrain, la remise des voiles est systématiquement accompagnée de rappels sur les préceptes islamiques.

Afin d'assurer un suivi durable, les bénéficiaires sont ensuite intégrées dans les groupes WhatsApp de l'association, au nombre de 21 à ce jour, dédiés à l'approfondissement de l'apprentissage religieux. Après plusieurs années d'activités, le bilan est jugé globalement satisfaisant. «Par la grâce d'Allah, plus de 5.000 filles ont été voilées grâce à notre structure », se réjouit Mamadou Ndiaye. Toutefois, il reconnaît que l'association fait face à de nombreuses difficultés, notamment le manque de moyens financiers, qui limite son expansion à l'échelle nationale, ainsi que les défis liés au suivi des bénéficiaires et à la réalisation de projets de grande envergure.

Malgré ces obstacles, les ambitions de « Mour Say Thieur » demeurent importantes. L'association projette la création d'une chaîne de télévision émettant sur la Tnt, ainsi que la construction d'un siège social devant abriter un daara. En effet, ses actions s'articulent autour de deux volets principaux : l'éducation et le social. Dans ce dernier cadre, l'association apporte son soutien aux femmes malades, réalise des forages dans les zones reculées et mène diverses actions humanitaires. La mise en place d'un siège social apparaît ainsi comme une priorité, tout comme l'acquisition d'un bus destiné à faciliter les déplacements des équipes sur le terrain. Mamadou Ndiaye tient enfin à rappeler que «Mour Say Thieur » est une association légalement reconnue par l'État du Sénégal et dispose d'un récépissé officiel, lui permettant d'exercer ses activités en toute légalité et légitimité.