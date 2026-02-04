Madagascar: Colonel Michaël Randrianirina - « Nous sommes prêts à rester à l'écoute des régions les plus éloignées »

La solidarité nationale est en marche. Après Mahajanga et Soalala, le président de la Refondation de la République, le colonel Michaël Randrianirina, s'est rendu hier à Marovoay. Un déplacement marqué par une écoute active et une aide d'urgence massive pour les populations d'Ambatoboeny et de Mahajamba, durement touchées par le cyclone Fytia.

L'heure est à la reconstruction et au réconfort. Face aux stigmates laissés par le passage dévastateur du cyclone Fytia, l'État multiplie les descentes sur le terrain. Hier, c'est une délégation de haut niveau, conduite par le colonel Michaël Randrianirina, qui a foulé le sol de Marovoay. L'objectif est clair : réaffirmer que la Refondation de la République ne laisse aucun Malgache au bord du chemin, surtout dans les zones les plus enclavées.

Empathie

« Nous ne vous laisserons pas seuls. La Refondation est toujours prête à être à l'écoute de nos concitoyens dans ces régions reculées », a martelé le colonel Michaël Randrianirina dès son arrivée. Dans un discours empreint d'empathie, il a souligné que la distance géographique ne doit plus être un obstacle à l'action publique. En s'appuyant sur le relais des députés locaux, le président de la Refondation entend garder une ligne directe avec les réalités du « vahoaka ».

« C'est d'ailleurs pour cela que nous existons : pour le peuple », a-t-il ajouté sous les applaudissements. Au-delà des mots, c'est une communion de coeur que le colonel est venu partager. Reconnaissant que « Fytia fait souffrir », il a précisé que ce déplacement, au-delà de l'aide matérielle, visait avant tout à manifester un élan de solidarité nationale.

Chantiers urgents

Le passage de la délégation a permis de faire le point sur les chantiers urgents. La connectivité est primordiale, avec le début des travaux sur les 12 km de route menant à la localité. Le colonel a salué la coopération gouvernementale, notamment des ministères de l'Eau, de l'Éducation nationale et de la Santé publique. Des dons conséquents ont été distribués, incluant 10 tonnes de riz, 2 tonnes de légumes, 800 litres d'huile, ainsi que des stocks de médicaments et des kits d'hygiène.

L'éducation a été soutenue par des fournitures scolaires, tentes et bâches. La Présidence a annoncé la répartition de 154 tonnes de riz et une enveloppe de 20 millions d'ariary pour les sinistrés, avec la promesse d'un soutien progressif de l'État. Marovoay n'est pas seule dans cette épreuve.