Madagascar: CHU Anosiala - Chirurgie gratuite pour pathologies urologiques

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) d'Anosiala annonce l'organisation d'une campagne de chirurgie gratuite dédiée aux pathologies urologiques du 23 au 27 février 2026. Cette initiative vise à prendre en charge des affections telles que les maladies de la prostate, de la vessie, du rein, ainsi que le rétrécissement urétral.

Selon le communiqué officiel de l'établissement, cette opération se déroulera en partenariat avec des chirurgiens spécialistes venus de l'étranger, qui travailleront aux côtés des équipes locales. L'objectif est non seulement d'offrir des soins gratuits aux patients, mais aussi de renforcer les compétences médicales par un échange d'expertise.

Coûteux

Les inscriptions sont déjà ouvertes à l'accueil du CHU Anosiala. Le nombre de patients pris en charge sera limité, conformément aux capacités de l'hôpital. Les personnes intéressées sont invitées à se présenter rapidement afin de garantir leur place.

Les pathologies urologiques touchent une large frange de la population adulte, et leur traitement reste souvent coûteux. Cette campagne représente donc une opportunité rare pour les patients d'accéder à des soins spécialisés sans frais.