Cote d'Ivoire: Aéroport de Port-Bouët - Frayeur à l'atterrissage du vol Air France en provenance de Paris

Le vol Air France AF702, en provenance de Paris-Charles de Gaulle, a connu un atterrissage inhabituel mardi 3février 2026 à 19h27, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-bouet.

Selon des témoins à l'arrivée, l'Airbus A350, immatriculé F-HUVM ne s'est pas immobilisé à sa porte prévue et a terminé sa course sur une bretelle secondaire, provoquant inquiétude et confusion chez plusieurs passagers, certains évoquant une possible sortie de piste.

Plus de peur que de mal. Aucun blessé signalé. Aucun dégât majeur constaté. « Les 283 passagers et les 12 membres d'équipage ont été débarqués en toute sécurité », annonce le communiqué Ministère des Transports et des Affaires Maritimes. Avant de révéler que le vol retour vers Paris prévu dans la même nuit du 3 au 4 février sur Paris a été annulé.

Selon des sources aéroportuaires, il s'agirait d'un simple problème de positionnement au sol, et non d'un accident. L'avion a été tracté vers son point de stationnement normal pour permettre le débarquement.