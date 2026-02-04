Cote d'Ivoire: Vulgarisation scientifique - L'apport des médias numériques soulignés dans des travaux de recherches

Une étude réalisée dans le cadre de l'obtention d'une licence professionnelle en journalisme par Mme Alyssa Keita a montré que la vulgarisation scientifique sur les médias numériques a permis de jouer un rôle crucial dans la création d'un lien entre la science et le grand public.

Selon ses recherches, qui a pour sujet « La vulgarisation scientifique dans les médias numériques : un meilleur engagement du public notamment grâce au développement des médias numériques », les médias numériques ont permis l'accroissement de ce domaine spécifique via divers outils et moyens de communication.

Les médias en ligne ont permis « à la science de se montrer sous un nouveau jour, beaucoup plus populaire, éducative et parfois informelle », explique la chercheure.

Pour elle, l'analyse de ces médias, des collaborations cinématographiques et des influenceurs scientifiques prouvent l'implication du grand public dans la science et son intérêt nourrit par une curiosité constante.

Elle explique cependant que quelques doutes sur le futur de la vulgarisation scientifique dans ces médias doivent être levés.

Il s'agit de l'accroissement de la désinformation qui devient un fléau important dans le monde, devenant un devoir majeur d'éduquer le grand public à ce sujet. « Depuis la crise du Covid-19, la science a connu un énorme bond dans les taux de fake news, rendant le public assez méfiant face aux scientifiques pour chaque nouvelle actualité », relève les travaux d'Alyssa Keita.

Elle indique que de nombreux défis et limites subsistent encore pour la vulgarisation, tels que la simplification abusive et la pseudoscience. « Ces enjeux ouvrent donc la voie à de nouvelles études sur la confiance véritable accordée par le public », a-t-elle conclu ses travaux de recherches.