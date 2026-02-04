communiqué de presse

LOME — Le Groupe de la Banque mondiale a nommé aujourd'hui Antonius (Tony) Verheijen au poste de représentant résident du Groupe de la Banque mondiale pour le Togo.

A ce titre, M. Verheijen aura en charge la gestion des portefeuilles de la Banque mondiale (BIRD et IDA), de la Société financière internationale (IFC) et de l'Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) au Togo, conformément à la nouvelle stratégie du Groupe de la Banque mondiale visant à unifier la direction de ses institutions pour mieux soutenir les priorités de ses pays membres.

« Je suis très heureux d'entamer ma nouvelle mission et représenter l'ensemble des entités du Groupe de la Banque mondiale. Cela me permettra de mobiliser le meilleur du Groupe au service de nos clients et pouvoir contribuer à soutenir la création d'opportunités économiques et d'emplois pour la jeunesse togolaise et l'ensemble de la population. J'oeuvrerai à m'assurer de l'impact réel de nos programmes sur les bénéficiaires, où qu'ils se trouvent, » a déclaré M. Verheijen, représentant résident du Groupe de la Banque mondiale au Togo.

De nationalité néerlandaise, M. Verheijen compte plus de 20 ans d'expérience au sein du Groupe de la Banque mondiale en Asie, en Europe et en Afrique. Il a exercé des fonctions telles que responsable des opérations à Kaboul et en Côte d'Ivoire, représentant résident en Tunisie, en Serbie, et a occupé des postes de direction au Département de la gestion du secteur public et de la gouvernance pour la région Europe et Asie centrale. Titulaire d'un doctorat de l'Université de Leiden aux Pays-Bas, il a consacré sa carrière à la gestion du secteur public, la réforme de la fonction publique, la gouvernance, la lutte contre la corruption et la gestion économique.

Dans ses nouvelles fonctions, M. Verheijen a pour priorités de : (i) consolider la mise en oeuvre du Cadre de partenariat entre le Groupe de la Banque mondiale et le Togo ; (ii) promouvoir une croissance inclusive et durable ; (iii) appuyer les efforts de réduction de la pauvreté, ainsi que la mise en oeuvre de réformes clés pour la bonne gouvernance et (iv) soutenir la mobilisation du capital privé comme vecteur de création d'emploi.

M. Verheijen est le treizième représentant résident, depuis l'ouverture du Bureau de la Banque mondiale au Togo en 1982. Le portefeuille actuel de la Banque mondiale au Togo s'élève à 1,49 milliard de dollars, comprenant 18 opérations, dont 10 projets nationaux et 8 projets régionaux. La Société financière internationale (IFC) a investi et mobilisé entre 2020 et 2025, un montant record d'environ 320 millions de dollars.

Ces opérations couvrent plusieurs domaines de développement prioritaires, notamment l'emploi, l'énergie, la gouvernance, l'agriculture, la santé, l'éducation, le développement local, la protection sociale, l'eau, les transports, et le développement urbain.