communiqué de presse

COTONOU — Le Groupe de la Banque mondiale a nommé aujourd'hui Karine Bachongy au poste de représentante résidente du Groupe de la Banque mondiale pour le Bénin.

A ce titre, Mme Bachongy aura en charge la gestion des portefeuilles de la Banque mondiale (BIRD et IDA), de la Société financière internationale (IFC) et de l'Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) au Bénin, conformément à la nouvelle stratégie du Groupe de la Banque mondiale visant à unifier la direction de ses institutions pour mieux soutenir les priorités des secteurs public et privé.

Au sein de ses nouvelles fonctions, Mme Bachongy a pour priorités de : (i) maintenir et renforcer le dialogue avec le gouvernement et les principaux partenaires au sujet des politiques de développement ; ii) renforcer le partenariat avec le secteur privé et (iii) assurer la mise en oeuvre efficace des projets et programmes convenus dans le Cadre de Partenariat du Groupe de la Banque mondiale avec le Bénin pour renforcer la croissance économique, créer plus d'emplois, et améliorer la vie des populations.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je prends mes fonctions, pour renforcer le partenariat déjà riche entre le Bénin et le Groupe de la Banque mondiale, » a déclaré Mme Bachongy, représentante résidente du Groupe de la Banque mondiale pour le Bénin. « Le pays a enregistré des performances économiques et sociales remarquables ces dernières années. Je m'emploierai à renforcer notre stratégie en cours afin qu'elle contribue à apporter des solutions concrètes et durables aux besoins des populations et des communautés. »

De nationalité française, Karine Bachongy a occupé divers postes au sein d'IFC depuis 2013, dont le plus récent a été celui de responsable globale du département Genre et inclusion économique. Elle a auparavant en tant que responsable globale du secteur des infrastructures sociales, conseillé les gouvernements sur la mise en oeuvre de transactions en partenariats publics-privés dans les domaines de la santé, de l'éducation et du logement abordable.

Avant de rejoindre le Groupe de la Banque mondiale, elle a occupé des postes de direction d'hôpitaux publics en France et au Moyen-Orient, ainsi qu'au sein de multinationales du secteur de la santé. Titulaire d'un Executive MBA de la London Business School, d'un master de l'École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP) et du diplôme de Sciences Po Paris, elle devient le douzième représentant résident, depuis l'ouverture du bureau de la Banque mondiale au Bénin en 1983.

Au 1er février 2026, les engagements du Groupe de la Banque mondiale au Bénin s'élèvent à 3.5 milliards de dollars, couvrant 16 projets nationaux et 7 régionaux pour la Banque mondiale. Au niveau de IFC, un record de près de 170 millions de dollars ont été engagés au titre de l'année fiscale écoulée.