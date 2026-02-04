Gabon: Zita Oligui Nguema, l'expression d'une marraine engagée pour le Bassin du Congo

4 Février 2026
Gabonews (Libreville)
Par MT

Zita Oligui Nguema, Première Dame du Gabon est engagée et soutient les initiatives de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour l'autonomisation économique des femmes et des jeunes dans le Bassin du Congo. Un engagement salué et apprécié à sa juste valeur.

En acceptant de marrainer l'atelier régional "Femmes et champs d'avenir dans le Bassin du Congo" qui aura lieu du 9-13 mars 2026 à Libreville, Zita Oligui Nguema, Première Dame du Gabon, exprime son engagement et son soutient pour l'autonomisation économique des femmes et des jeunes dans le Bassin du Congo.

Il faut noter que cet atelier réunira 30 jeunes femmes entrepreneuses agricoles pour renforcer leurs capacités techniques et leur leadership. Ce rendez-vous, faut-il le souligner symbolise un acte qui exprime ou témoigne de l'engagement de la Première Dame du Gabon pour ce qui est de la sécurité alimentaire, de la préservation de l'environnement et le développement durable.

A travers sa Fondation "Ma Bannière", la Première Dame, imprime sa marque déposée et inspire les jeunes femmes africaines engagées dans l'entrepreneuriat.

