Gabon: Séminaire des experts - Auditeurs-qualité dans le domaine de la santé à Libreville

Le centre Régional d'Évaluation en Éducation Environnement Santé et d'accréditation en Afrique (CRESAC) a ouvert les travaux du séminaire des experts -auditeurs-qualité dans le domaine de la santé ce 2 février à Libreville au Gabon. Cette rencontre qui s'inscrit dans les priorités nationales et sous -régionales visant le renforcement des systèmes de santé, a pour objectif, d'améliorer les capacités des acteurs du secteur santé en matière de démarches qualité, d'audit et d'accréditation.

Depuis plusieurs heures, le CRESAC a ouvert le séminaire des experts -auditeurs-qualité dans le domaine de la santé à Libreville capitale du Gabon.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le point focal, le Pr Elisabeth Lendoye, Directeur général de l'IMIPDG, a exprimé sa reconnaissance vis à vis du CRESAC-GABON et des partenaires ayant contribué à l'organisation de ce séminaire.

En ouvrant les travaux du séminaire au nom du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema et en son nom propre, le ministre de la Réforme, François Ndong Obiang, a réaffirmé la vision du chef de l'Etat, à faire de la santé, un vecteur de développement, d'équité et de fierté. " Vous, acteurs de cette transformation, êtes les artisans du changement" a-t-il déclaré.

Nous notons la présence à ce séminaire du Secrétaire exécutif du CRESAC le Pr Monde qui a félicité l'engagement du Gabon dans la ponctualité aux activités du CRESAC.

Le séminaire qui a débuté ce 2 février prendra fin le 7 février prochain. Près d'une semaine, plusieurs modules seront traités par les participants venus des pays affiliés du CRESAC pour la circonstance.