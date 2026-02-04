Gabon: Quel devenir pour les associations et organisations de jeunesse au cours des 5 prochaines années - Constat et analyse

À l'horizon 2026-2030, le tissu associatif jeunesse gabonais se trouve à un tournant décisif. Les constats sont alarmants : plus de 75 % des associations et organisations de jeunesse sont aujourd'hui en situation de fragilité avancée, certaines proches de l'agonie institutionnelle.

Cette crise se manifeste par une faiblesse chronique de leadership, l'absence de renouvellement régulier des bureaux, le défaut d'assemblées générales, ainsi que l'inexistence de rapports d'activités, de feuilles de route et de plans stratégiques.

Selon Emmanuel Ombana, Leader Jeunesse et Coordinateur Général du Forum National des Organisations de Jeunesse du Gabon, « les mouvements associatifs jeunesse souffrent d'un déficit grave de gouvernance et de vision, bien plus que d'un manque d'engagement des jeunes ».

Sur 100 organisations de jeunesse recensées, à peine 10 à 15 présentent un niveau acceptable de structuration, de visibilité et d'impact mesurable aux niveaux local, national ou international.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La situation s'est aggravée avec une confusion d'intérêts politiques, une personnalisation excessive des organisations et une orientation davantage politicienne que technocratique. « Trop d'associations existent sans projet, sans stratégie et sans impact réel sur les enjeux économiques, sociaux, culturels et environnementaux du pays », souligne Emmanuel Ombana.

À cela s'ajoutent la non-professionnalisation, l'absence de moyens de fonctionnement stables et le manque de débouchés pour les jeunes membres.

Sans réaction forte, le risque est réel. « En l'absence d'un diagnostic national sérieux et de réformes structurelles, plus de 60 % des organisations de jeunesse pourraient disparaître d'ici cinq ans », alerte Emmanuel Ombana. Face à cette urgence, plusieurs pistes de solutions s'imposent.

1 - Premièrement, l'organisation de véritables assises nationales des organisations de jeunesse, fondées sur un état des lieux objectif.

2 - Deuxièmement, l'instauration de normes obligatoires de gouvernance, incluant renouvellement des bureaux, rapports annuels et plans stratégiques triennaux.

3 - Troisièmement, la professionnalisation du tissu associatif, à travers la formation des leaders jeunesse et la création de pôles d'incubation associative.

4 - Quatrièmement, la conditionnalité des financements publics et privés à des résultats concrets et vérifiables.

Enfin, l'adoption d'une loi spécifique sur les organisations de jeunesse, garantissant transparence, structuration et impact.

« Sauver les organisations de jeunesse, c'est préserver un levier stratégique de leadership, de participation citoyenne et de développement durable pour le Gabon », conclut Emmanuel Ombana.