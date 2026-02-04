Gabon: Pose de la première pierre de l'annexe de l'École Nationale de la Magistrature (ENM)

Le vendredi 30 janvier 2026, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Chargé des Droits Humains, Pr. Augustin Emane, a procédé à la pose de la première pierre de l'annexe de l'École Nationale de la Magistrature (ENM).

Un projet structurant, entièrement financé par le Japon à hauteur de 1,3 milliard FCFA, mis en oeuvre avec l'appui du PNUD, qui marque une avancée majeure pour la formation des magistrats et greffiers au Gabon.

La cérémonie s'est déroulée en présence du Représentant résident du PNUD, M. Rokya-Ye Dieng, et de l'Ambassadeur du Japon au Gabon, S.E.M. Ando Yoshio, tous unis autour d'un même objectif : une justice plus efficace, responsable et inclusive.

À cette occasion, le Ministre de la Justice a exprimé la gratitude du Gouvernement de la Ve République au Japon et au PNUD pour la qualité de cet investissement, soulignant que cette annexe sera un véritable pôle d'excellence, déterminant pour l'avenir de la justice gabonaise. "Former aujourd'hui pour mieux rendre la justice demain".