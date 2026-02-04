Madagascar: Formation à la relance sucrière - Jean Walker Andriakotomalala mobilise à Mahamasina

Jean Walker Andriakotomalala, 31 ans de service à la Siramamy Malagasy (SIRAMA SA) et unique promoteur des projets de développement de la société sucrière, organise ce vendredi une conférence décisive dans la salle de conférence du Stade Barea Mahamasina. Soutenu par une étude de faisabilité (1re partie), il vise à mobiliser les jeunes, notamment ceux qui se sont manifestés depuis le 25 septembre lors de la crise à Madagascar.

« Les jeunes ont besoin de travail. Quand les jeunes travaillent, normalement, il y a des revenus gagnés pour combler les manques de leur famille », insiste-t-il. La production actuelle reste dramatiquement insuffisante : « Sirama Ambilobe produit 70 000 tonnes de sucre par an, et Sirama Namakia environ 25 000 tonnes, soit au total 95 000 tonnes par an », explique Jean Walker Andriakotomalala, ancien directeur de projet et du patrimoine de la Sirama.

Or, « les besoins de la population malgache en sucre s'élèvent à 215 000 tonnes par an ; par conséquent, la production de sucre est insuffisante pour couvrir les besoins de la population malgache ». Les sites de Nosy-Be et Brickaville restent à l'arrêt :

« Sirama Nosy-Be et Sirama Brickaville ne produisent pas encore de sucre jusqu'à ce jour, en raison des erreurs de l'ancien régime et de ses collaborateurs pendant six ans », dénonce-t-il sans détour.

Redynamisation

Les solutions proposées sont claires et ambitieuses : « Redynamiser les usines de sucrerie Sirama de Brickaville et de Nosy-Be afin de relancer la production de sucre et, surtout, l'extension des superficies cultivables en canne à sucre exploitées par les paysans planteurs privés ».

Pour cela, « il est indispensable de procéder à un audit foncier des terrains de la société, attribués par l'équipe de l'ancien régime ». À Nosy-Be, « compte tenu du caractère touristique de la ville, une extension du projet envisagé s'avère nécessaire ».

L'ancien directeur pousse plus loin : créer de nouvelles unités dans des zones à fort potentiel. « Afin d'augmenter la production locale de sucre, il est essentiel de créer des unités de production sucrière dans les zones à fort potentiel de culture de la canne à sucre : district de Vatomandry, de Mananjary, de Mitsinjo. »

La conférence abordera les volets agricole, industriel et logistique. Ouverte aux jeunes, étudiants, techniciens et entrepreneurs, elle partagera des résolutions concrètes et des documents d'orientation.

D'ailleurs, « conformément aux dispositions du code du travail malgache n° 2024-014 du 04/11/24, et à son application publiée au Journal officiel n° 4237 du 04/11/24, une personne âgée de plus de 60 ans ne peut plus diriger une société anonyme, telle que la société Sirama », rappelle-t-il.