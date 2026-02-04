Ile Maurice: Une table ronde pour réfléchir à l'«après»

«Life After». Titre thématique de la table ronde organisée par l'AEGLE Cancer Hospital le vendredi 30 janvier à l'approche de la Journée mondiale contre le cancer. Réunissant professionnels de santé, patients et aidants, elle renvoie à la complexité et la nécessité d'aborder le cancer au-delà du traitement, tout en mettant en lumière les enjeux liés au suivi, à l'accompagnement et à la qualité de vie des patients.

Chaque année, plus de 3 000 Mauriciens apprennent qu'ils sont atteints d'un cancer, qui est responsable de plus de 1 200 décès dans le pays. Au-delà des traitements, le suivi, l'accompagnement psychologique et l'accès aux technologies médicales sont des enjeux évoqués lors de la table ronde. Parmi les évolutions mises en avant figure la possibilité, pour certains patients, d'effectuer davantage d'examens et de traitements sur le territoire.

Des technologies comme la radiochirurgie, la radiothérapie ciblée ou le PET-CT scan permettent aujourd'hui d'affiner les diagnostics et d'assurer un suivi plus structuré, a expliqué le Dr Kimcurran Vikramsingh, oncologue clinicien.

Cette tendance pourrait, dans certains cas, limiter le recours aux traitements à l'étranger, une réalité longtemps associée aux pathologies lourdes. Les spécialistes présents ont également insisté sur la nécessité d'une approche multidisciplinaire. Pour le Dr Goutham Gandham, oncologue médical, chaque patient exige une prise en charge adaptée, mobilisant plusieurs expertises médicales.

Mais le parcours ne s'arrête pas à la fin des traitements : le suivi post-cancer reste une étape déterminante, tant sur le plan physique que psychologique.

Le soutien mental, l'accompagnement social et la nutrition font désormais partie intégrante du processus de soins, a rappelé la conseillère en soins palliatifs, Shana Babajee. Des patients présents ont d'ailleurs souligné l'importance de pouvoir être soignés à Maurice, à proximité de leurs proches - un facteur qui peut peser dans le vécu de la maladie. Alors que les besoins continuent de croître, le développement des services oncologiques sur le territoire s'impose comme un enjeu majeur pour le système de santé.