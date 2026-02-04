Ile Maurice: Basket-ball - Warriors en quête d'un triplé, Flippers portés par l'expérience

La Super League masculine va bientôt connaître son dénouement. En effet, ce mercredi soir est prévue la finale aller mettant en opposition les Roche Bois Warriors et les Mahébourg Flippers, les deux meilleures équipes de ces dernières années.

Les Warriors sont en quête d'un troisième titre consécutif. Après avoir écarté le Curepipe Starlight SC en demi-finale, l'équipe entraînée par Jérôme Tonta compte bien faire valoir son statut en finale. «Pour être franc, nous venons de reprendre l'certainement et nous ne sommes pas dans un bon rythme. Mais nous allons faire le maximum», lance d'emblée, le coach roche-boisien.

Les Warriors ont l'avantage, par rapport à leur adversaire, d'avoir un match dans les jambes. En effet, la demi-finale retour face au CSSC (83-56), s'est tenue jeudi dernier. Les Flippers, eux, ont joué pour la dernière fois en décembre.

«Je pense que les deux équipes seront en manque de rythme. Mais elles possèdent de l'expérience mais les Flippers sans doute plus que nous. Leurs joueurs sont plus âgés. Chez nous, il y a quand même plusieurs jeunes», ajoute Jérôme Tonta. Celui-ci s'attend tout de même à ce que ses hommes répondent présents. «Les joueurs sont motivés et nous allons faire le maximum», annonce-t-il.

Pour Pascal Prayag, cette édition de la Super League a été très difficile à gérer. «Ce championnat a été très compliqué à gérer en raison des nombreux renvois. Je n'avais jamais connu cela. Lors de la seconde phase de cette ligue, nous étions sur une série positive avec aucune défaite concédée. De plus, j'avais demandé à mes joueurs de Rodrigues de venir pour la finale en décembre mais là, ils ne seront pas disponibles», confie-t-il.

Il ajoute que cela a été très dur de reprendre après les fêtes de fin d'année. «Nous n'avons pas de matches dans les jambes et nous ne serons pas dans les mêmes dispositions que l'an dernier. Ceci dit, j'ai fait de mon mieux pour mettre les gars dans le bain. Mais ce qui est important, c'est de demeurer concentré. On reste confiants. Pour moi, le match de mercredi (ce soir) est capital. Il est plus important que celui de dimanche», ajoute le coach mahébourgeois.

Détenteurs de trois titres - le dernier remontant à 2020 - les Flippers veulent retrouver le trône d'autant que c'est sans doute la dernière saison de plusieurs de leurs cadres. « Ce sera très difficile mais nous donnerons tout », conclut Pascal Prayag.

Le programme

Finale (au gymnase de Phoenix)

Aujourd'hui

19h : Roche Bois Warriors vs Mahébourg Flippers

Note : La finale retour est prévue dimanche 8 février à 15h