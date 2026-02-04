Ile Maurice: Cash, bijoux et un passé judiciaire lourd - Bryan Labonne de nouveau arrêté

L'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) de la Metropolitan de Port-Louis a procédé à l'arrestation de Thomas Bryan Labonne, 34 ans, le 2 février à Coromandel, lors d'une opération ciblée menée après plusieurs semaines de surveillance. Il a comparu en cour de Bambous hier. Comme la police s'est opposée à sa remise en liberté, il a été reconduit en cellule policière.

Lors de la fouille, les officiers de l'ADSU ont découvert un sachet en plastique contenant Rs 884 550 en espèces, une somme jugée importante et dont l'origine n'a pas été immédiatement justifiée. Un second sachet transparent renfermait plusieurs bijoux en or, notamment deux chaînes avec médaillons, dont l'un à l'effigie d'un billet de 100 dollars américains et l'autre représentant un pistolet gravé.

Les policiers ont également saisi un bracelet gravé des lettres «K et A», ainsi que trois bagues, dont certaines arborant les armes de la République de Maurice, une tête de lion et un motif de sirène.

Une perquisition a ensuite été menée à son domicile, situé à l'Avenue Hibiscus, Morcellement Beerjeeraz, à Albion, mais aucun autre objet incriminant n'a été découvert. Ce n'est pas la première fois que le nom de Bryan Labonne apparaît dans des dossiers sensibles. En 2016, il avait déjà été arrêté pour blanchiment d'argent alors qu'il était en possession d'environ Rs 900 000 à Résidence Barkly. À l'époque, il avait expliqué aux enquêteurs de l'ADSU que cette somme provenait de gains aux courses, une version qui avait suscité de fortes interrogations.

Plus récemment, le suspect était recherché par la brigade antidrogue depuis près d'un mois. Le 1eᣴ décembre, il s'était d'ailleurs constitué prisonnier, se présentant de lui-même au bureau de l'ADSU de la Western Division. Bryan Labonne est connu des services de police et est considéré par certaines sources comme un individu influent à Cité-Barkly, Beau-Bassin.

Le 1eᣴ novembre dernier, à Rivière-Noire, une équipe de l'ADSU avait saisi 58,2 grammes d'héroïne, d'une valeur estimée à plus de Rs 800 000, dans une fourgonnette appartenant au suspect. Le véhicule était alors conduit par Louis Kevine Winsley Savanian, 32 ans, habitant de Chebel et beau-frère de Bryan Labonne. Lors de cette fouille, les policiers avaient également saisi des documents d'identité, un collier en or, un médaillon et deux téléphones liés au suspect.

Après son arrestation, Bryan Labonne a été traduit devant le tribunal de Rose-Hill, où il a été inculpé de trafic de drogue avant d'être reconduit en détention policière. Selon des sources policières, ses proches et lui étaient discrètement surveillés depuis un certain temps, en raison de soupçons persistants liés au trafic de stupéfiants et au recyclage de fonds.

Cette nouvelle arrestation relance les interrogations sur le train de vie, les flux d'argent et les activités de Bryan Labonne, déjà bien connu des autorités pour des affaires mêlant drogue et argent suspect.