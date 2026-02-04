Ile Maurice: Le conducteur libéré sous caution

Un accident de la route survenu le mardi 3 février a coûté la vie à Dumun Badnoonissan, 87 ans, à Circonstance, St-Pierre. Transportée en urgence à l'hôpital, la piétonne n'a pas survécu à ses blessures. L'autopsie a attribué le décès à de multiples traumatismes.

Le conducteur du véhicule impliqué a comparu devant le tribunal de district de Moka, où une accusation provisoire d'homicide involontaire a été retenue. Il a été remis en liberté sous caution de Rs 26 000, avec une reconnaissance de dette de Rs 150 000.

L'enquête policière se poursuit.