Ile Maurice: Témoignages de courage, de résilience et d'espoir

Aujourd'hui, la Journée mondiale contre le cancer invite le monde entier à se rassembler autour du thème «Unis par l'Unique», porté par l'Union internationale contre le cancer (UICC) pour la période 2025-2027. Cette campagne place les personnes au centre des soins et leurs histoires au cœur de la conversation. À travers les parcours inspirants d'Indrowtee Purahoo et d'Abdool Karimullah Basgeeth, nous découvrons comment le courage, la détermination et la positivité peuvent illuminer même les moments les plus difficiles.

Indrowtee Purahoo : 11 ans après, véritable leçon de vie

Âgée de 82 ans, Indrowtee Purahoo incarne la résilience. Diagnostiquée d'un cancer du sein en 2014, elle a traversé une période particulièrement éprouvante marquée par une mastectomie du sein gauche, suivie de séances de chimiothérapie et de radiothérapie. Ces traitements, lourds physiquement et émotionnellement, ont mis sa force intérieure à rude épreuve. Aujourd'hui, plus de 11 ans après ce combat, elle n'a plus besoin de traitement contre le cancer.

Une victoire qu'elle accueille avec humilité et gratitude. Ancienne Senior Line Officer dans la fonction publique, Indrowtee a consacré plus de trois décennies de sa vie au service de l'État, travaillant de l'âge de 25 ans jusqu'à sa retraite à 60 ans. Habituée à la discipline et au sens des responsabilités, elle a abordé la maladie avec la même détermination qui a marqué sa carrière. Mais le cancer n'a pas été sa seule épreuve.

À 45 ans, elle a été diagnostiquée diabétique - une condition qu'elle continue de gérer avec rigueur grâce au suivi de médecins privés et à une hygiène de vie adaptée. Son expérience du cancer lui avait déjà appris l'importance de prendre soin de sa santé et de rester attentive aux signaux de son corps.

Aujourd'hui, Indrowtee vit chez sa fille aînée à Belle-Rose, dans un environnement chaleureux et rassurant. Entourée de l'amour de ses enfants et de sa famille, elle mène une vie active et sereine. Elle apprécie le plein air, passe du temps dans son jardin et prend soin de ses plantes - une activité qui lui apporte calme et équilibre. Ses journées sont rythmées par des plaisirs simples : écouter la radio, regarder ses émissions préférées à la télévision et prendre le temps de se reposer.

Entourée de l'affection de ses proches, elle garde avant tout une attitude positive face à la vie. Pour elle, chaque jour est un cadeau. Avec le recul, elle considère que la maladie a transformé sa manière de voir l'existence. «Ce n'était pas facile, mais avec courage et en suivant tous les conseils de mes médecins, j'ai réussi. Il ne faut pas se décourager, il faut être fort et patient, surtout quand on souffre. Écoutez bien les recommandations données pendant les traitements», confie-t-elle.

Indrowtee insiste également sur un point souvent sous-estimé : l'importance du dépistage et de la vigilance. «Il ne faut jamais négliger un examen médical. Plus un problème est détecté tôt, plus on a de chances de s'en sortir.» Aujourd'hui, elle savoure les petits bonheurs du quotidien - voir grandir ses petits-enfants, partager des repas en famille, profiter de la nature. Son parcours rappelle que le cancer n'est pas forcément une fin, mais parfois le début d'une nouvelle façon de vivre, plus consciente et plus reconnaissante.

Son message aux autres patients est empreint de sagesse : «Ne vous découragez pas. Soyez fort et prenez patience, surtout quand vous souffrez. Écoutez bien les conseils donnés pendant tous les traitements. Et surtout, gardez espoir.»

Abdool Karimullah Basgeeth : un combat inspirant

«Le plus important, c'est de penser positif», confie Abdool Karimullah Basgeeth, 62 ans, qui fait face à un cancer de la prostate au stade 4. Quand il a appris la nouvelle en 2024 ce diagnostic a bouleversé sa vie, mais n'a pas entamé sa volonté de continuer à avancer. Malgré la lourdeur de la maladie et les traitements exigeants, il a accepté de témoigner avec sincérité. Son histoire est celle d'un homme profondément attaché au travail et à l'idée de rester actif, en toutes circonstances.

Depuis trois ans, il s'investit pleinement dans la culture hydroponique de tomates. Chaque matin, il prend soin des plants avec patience et minutie. Observer ses tomates pousser, suivre leur évolution et participer aux tâches quotidiennes lui donnent une énergie nouvelle. Bien plus qu'un simple emploi, ce travail est devenu une véritable thérapie.

«Le travail a toujours fait partie de ma vie», explique-t-il. Son parcours professionnel remonte à 1988, lorsqu'il a suivi a une formation en fabrication de chaussures. Ensuite, il a ouvert un atelier, puis s'est tourné vers l'élevage de poulets avant de se consacrer à la culture de tomates.

Atelier, poulaillers, serres hydroponiques, plantations... il n'a jamais reculé devant l'effort. Même à l'approche de la soixantaine, il restait très actif. Cependant, des douleurs persistantes ont fini par perturber son quotidien.

Pendant longtemps, il les a ignorées, préférant continuer à travailler. Après plusieurs examens médicaux, dont une IRM, le verdict tombe : cancer de la prostate à un stade avancé. «Ce fut un choc. Au début, j'étais découragé... mais je me suis dit qu'il fallait me battre.» Il entame rapidement son parcours de 37 séances de radiothérapie, une étape particulièrement éprouvante.

«Lorsque j'ai commencé la radiothérapie, je me sentais très faible. Avant, j'étais en forme, mais pendant le traitement, j'avais des vomissements et une grande fatigue», explique-t-il. Aujourd'hui, le combat continue. Tous les trois mois, il doit recevoir une injection. «À chaque fois que je fais l'injection, je tombe malade et j'ai de la fièvre. Mais nous devons rester forts et penser positif. Mon médecin me donne beaucoup de courage.» Malgré les effets secondaires, il refuse de se laisser définir par la maladie. Lorsque sa santé le lui permet, il retourne dans la serre. «Si vous pensez que vous êtes malade, vous allez vous sentir encore plus malade. Il faut garder un esprit fort et penser positif», insiste-t-il.

Dans cette épreuve, sa femme, ses enfants et ses proches l'entourent d'amour et l'encouragent à ne jamais abandonner. Son message aux autres patients est clair : «Il ne faut pas se décourager. Faites confiance aux médecins, suivez les traitements et surtout, ne pensez pas négatif. Avec un bon mental, on peut continuer à avancer.»

Son témoignage apporte une dimension profondément humaine et inspirante. Il rappelle que, même face à une maladie grave, rester actif peut aider à préserver sa dignité, son moral et son espoir. Dans sa serre, entouré de ses plants de tomates, Abdool Karimullah Basgeeth continue d'avancer, un jour à la fois avec courage et détermination.

Le regard du spécialiste

Le Dr Nujoo Ziaad (photo), oncologue clinique et radiothérapeute, souligne les progrès majeurs réalisés dans la lutte contre le cancer : «En tant qu'oncologue, je côtoie quotidiennement la dureté de cette maladie. Mais au-delà de la pathologie, ce qui me marque le plus, c'est l'incroyable force de mes patients et les bonds de géant que fait la recherche chaque année. Aujourd'hui, on soigne mieux, plus vite et de façon plus ciblée. Le temps est notre meilleur allié : un diagnostic précoce peut faire toute la différence. Le dépistage n'est pas une contrainte, c'est une chance de reprendre la main sur sa santé. La lutte contre le cancer est un véritable travail d'équipe entre le patient, les médecins et la science. Une bonne hygiène de vie et le respect des rendez-vous de prévention offrent les meilleures armes pour gagner ce combat.»