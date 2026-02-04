Soudan: Le ministre des Affaires étrangères et son homologue égyptien

Le ministre soudanais des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohi El-Din Salem, a rencontré son homologue égyptien, le Dr Badr Abdel-Aty, au ministère égyptien des Affaires étrangères au Caire, dans le cadre des consultations et de la coordination continues entre les deux pays frères.

L'entretien a porté sur les moyens de soutenir et de renforcer les relations stratégiques étroites entre le Soudan et l'Égypte et les deux parties ont réaffirmé leur engagement mutuel à développer la coopération bilatérale dans les divers domaines.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères a réitéré le soutien indéfectible de son pays à l'unité et à l'intégrité territoriale du Soudan ainsi qu'à la préservation de ses institutions nationales et Il a également rejeté toute tentative de porter atteinte à la souveraineté ou à la stabilité du Soudan, réitérant la condamnation par l'Égypte des violations et des atrocités commises à A Fasher et au Kordofan, et affirmant la pleine solidarité de l'Égypte avec le peuple soudanais.

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a exprimé la gratitude du Soudan envers l'Égypte pour son soutien au Soudan et à son peuple, saluant les efforts politiques et humanitaires déployés et louant l'aide d'urgence et médicale apportée à la population soudanaise.

La réunion a également porté sur les moyens de surmonter les obstacles rencontrés par les ressortissants soudanais résidant en République arabe d'Égypte.

À l'issue de la réunion, les deux ministres sont convenus de poursuivre leurs consultations et leur coordination sur les questions d'intérêt commun, dans l'intérêt des deux peuples frères