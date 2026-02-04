Afrique: Stade Barea/Pelouse hybride - Cinq fournisseurs européens et africains consultés

Le projet de revêtement hybride du terrain de football du stade Barea est en phase d'analyse technique et de prospection de fournisseurs. L'installation devrait durer environ six mois.

Éclairage. Le directeur général de la société Kianja Barea Madagascar (KBM), Mady Rasolovoninjatovo, apporte des explications sur le choix et la décision de l'État concernant le revêtement intégral hybride de l'aire de jeu du stade Barea à Mahamasina. La société Garden & Design, prestataire de l'entretien de la pelouse ces deux dernières années, avait évoqué le coût élevé de l'achat et de l'entretien d'un revêtement hybride.

« Le ministère de tutelle technique du KBM, le ministère de la Jeunesse et des Sports, a logiquement obtenu l'accord de la Présidence avant de faire la déclaration (...) et nous visons loin, car une pelouse hybride peut accueillir la finale d'une compétition continentale. D'autres organisateurs ou pays pourraient aussi louer notre terrain », argumente le directeur général du site.

Les techniciens du KBM et du MJS sont, depuis quelque temps, en phase d'analyse technique et de prospection de fournisseurs expérimentés en la matière en Europe et en Afrique, notamment au Maroc et en Égypte.

Phase d'analyse technique

« Au moins cinq fournisseurs ont été consultés jusqu'à présent et ont envoyé des factures pro forma (...) Nous transmettrons ultérieurement au ministre un mémorandum afin de pouvoir prendre une décision et commander la pelouse. L'installation durera au maximum six mois, puis le terrain pourra recevoir des matchs officiels. Nos techniciens locaux bénéficieront également d'un transfert de compétences durant et après l'installation », confie le patron du KBM.

La durée de vie d'une pelouse hybride est estimée à 25 ans. « C'est à nos techniciens de bien choisir l'espèce qui résiste au climat de Madagascar. »

Le directeur général du KBM a indiqué que la société Garden & Design était sous contrat avec la fédération, laquelle devait assurer l'entretien quotidien et le contrôle technique de la pelouse, avant et après l'homologation. En contrepartie, la fédération pourrait construire son siège dans l'enceinte du stade, près du gymnase.

« Leur contrat n'a pas été renouvelé et la fédération nous a demandé de procéder à une passation technique samedi, car le coût de l'entretien est trop élevé pour elle », explique Mady Rasolovoninjatovo.

Par ailleurs, le KBM et le MJS ont constaté que l'état du gazon naturel s'est dégradé depuis novembre. La fédération aurait dû collaborer avec un prestataire disposant d'une expérience avérée dans l'entretien de pelouses de terrains de football homologués, précise le premier responsable du KBM.

Ce qui est certain, c'est que les matchs amicaux prévus lors des fenêtres FIFA de mars et de juin devront se jouer à l'extérieur, l'installation ne devant pas être achevée avant septembre. La question demeure : le stade obtiendra-t-il l'homologation avant les matchs de groupe qualificatifs de la CAN 2027, prévus en septembre ?