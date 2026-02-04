Madagascar: Cyclone Fytia - Le Premier ministre dans l'Est

Le cyclone Fytia a laissé des cicatrices partout où il est passé. La région Atsinanana n'a pas été épargnée.

Le cyclone Fytia a traversé toute la largeur du pays. Entré à Mahajanga, il est ressorti du côté Est. Bien évidemment, il a laissé beaucoup de dégâts sur son passage avec des rafales de vent assez puissantes et des pluies torrentielles. Il n'a fallu ainsi que sept minutes à Fytia pour balayer le village de Tapakala, fokontany d'Ambodisaina Ivondro, commune Ambohitahandro. Le bilan est assez lourd. Quatre-vingt-quatre cases ont été complètement détruites, alors que treize foyers ont été décoiffés, en plus de plusieurs dizaines de sinistrés.

Le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo, accompagné de quelques ministres, est venu à cet endroit reculé hier pour réconforter la population et apporter des aides d'urgence avec l'appui du BNGRC.

Réhabilitation

Le Premier ministre a souligné l'importance de la réhabilitation des infrastructures détruites par Fytia pour que la population puisse reprendre ses activités.

Mais avant de venir à Tapakala, le Premier ministre et sa suite sont passés par Vatomandry et Mahanoro, deux grands districts également assez proches qui ont également subi de plein fouet l'ivresse de Fytia. Là aussi, beaucoup de dégâts ont été répertoriés. Des maisons ont été détruites, de même que des infrastructures publiques, et beaucoup de sinistrés. Le Premier ministre et le gouvernement ont pu constater l'état de la route depuis Antsampanana, Vatomandry et Mahanoro.

Il n'a pas manqué de remonter le moral de la population et a déclaré que le pouvoir de la Refondation, dirigé par le colonel Michaël Randrianirina, n'est pas indifférent à cette calamité subie par la population. C'est ainsi qu'il est venu au chevet des sinistrés, apportant des vivres et des produits ménagers pour faire face au drame. Le Premier ministre continuera certainement à rendre visite à la population d'autres régions submergées par le passage de Fytia.